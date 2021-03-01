Научившись простым секс-трюкам, можно существенно разнообразить свою интимную жизнь.

Превратить секс из разряда «ну такое…» в «о, Господи, неужели мне это не снится?!» не так уж сложно. Попробуй применить на практике некоторые маленькие подсказки и будь уверена — бойфренд никогда этого не забудет.

Читайте такжеИсследования подтверждают, что секс помогает в борьбе с бессонницейЧетыре секс-трюка, которые он запомнит навсегда, собрало издание cosmo.com.ua.

1. Поддерживай зрительный контакт

Это вовсе не так странно, как может показаться на первый взгляд. Наоборот, глядя прямо в глаза друг другу во время секса, партнеры почувствуют эмоциональное единение и связь, что, в свою очередь, усилит обоюдное возбуждение.

2. Дразни его

Опрокинь его на спину, сама сядь сверху и скажи: «Сегодня правила диктую я, и лучше бы тебе меня слушаться». Затем сообщи ему условия игры: он не должен кончать до тех пор, пока ты ему не разрешишь и наоборот. Попеременно ласкайте эрогенные зоны друг друга (соски, шея, внутренняя поверхность бедер), но не доводите «дело» до финала. По мере того, как будет нарастать возбуждение, будет нарастать и сексуальное предвкушение, работающее лучше любого афродизиака.

3. Создай настоящую близость

Вопреки распространенному мнению, самой интимной и близкой эмоционально позой является вовсе не миссионерская. Предложи парню сесть у изголовья кровати, предварительно подложив ему под спину мягкую подушку, а сама устраивайся сверху. Благодаря тому, что вы оба сидите, можно будет держать друг друга в тесных объятиях, целоваться, смотреть в глаза.

4. Подстегни его ощущения

Используй шелковый шарф или галстук, чтобы завязать глаза бойфренду. Временно лишив его зрения, ты моментально обостришь все остальные чувства — прикосновение, обоняние. Эффект можно усилить еще больше, если вставить ему в уши наушники с включенной музыкой (приятной, разумеется).

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Автор: УНИАН