Один из способов - практиковать интимные паузы.

Если презервативы или лубриканты с пролонгирующим эффектом не смогли продлить секс, время задействовать более эффективные лайфхаки.

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Практиковать интимные паузы

В течение нескольких дней, недели или месяца, зависит от того, как часто пара занимается сексом. Как минимум, нужно удвоить время, которое проходит между близостью. Тогда тела соскучатся друг по другу, и секс станет более ярким и длительным.

Заниматься сексом при минимальном возбуждении

Когда оба партнера очень возбуждены, они буквально набрасываются друг на друга и быстро оргазмируют. Когда же у них нет бурного желания заниматься любовью, нужно больше время на прелюдию и непосредственно сам секс, чтобы каждый получил удовольствие.

Договориться растягивать оргазм

Это не секс-варварство, а эффективный способ сделать близость более приятной и длительной. Его суть в том, чтобы менять позу или технику, когда кто-то чувствует, что вот-вот закончит.

Разнообразить прелюдию

Оральный секс — это круто. Но предварительные ласки не должны состоять только из минета или кунилингуса. Нужно использовать на этом этапе и массаж, и секс-игрушки, и БДСМ-приспособления, и страстные поцелуи.

Попробовать тантрический секс

Его главная задача в этом случае — успокоить чувства партнеров, помочь им больше расслабиться и прочувствовать друг друга. Если мужчина готов к такому эксперименту, он будет приятно удивлен тем, сколько может длиться секс после тантрических практик.

Посмотреть порно

С одной стороны, оно еще больше возбуждает и намекает, что секс, который длится дольше 15 минут, уже очень долгий. Но, с другой, вдохновляет сделать занятия любовью более разнообразными: изменить локацию, позы, техники или даже пригласить в постель кого-то третьего.

Поставить себе цель

Если все предыдущие лайфхаки прошли мимо постели, время переходить к тяжелой артиллерии: поспорить с партнером, что близость может длиться дольше обычного. Конечно, это может обидеть мужчину. Но, он тоже заинтересован в результате и самом «споре», поэтому согласится себя проверить.

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Автор: Иван Бойко