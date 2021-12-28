Незначительные перемены и немного фантазии способны добавить страсти в отношения.

Так уж устроены люди, что даже самый великолепный секс с самым любимым и подходящим партнером со временем приедается. К сожалению, много браков распадаются на почве угасающей страсти и нежелания разнообразить интимную жизнь. Если вам приходилось сталкиваться с подобной проблемой, предлагаем вам несколько вариантов, как справиться с этим.

Так, известная украинская телеведущая Маша Ефросинина и певица Оля Полякова в новом выпуске своей программы "Взрослые девочки" на YouTube-канале, дали несколько советов, как же разнообразить интимную жизни.

Незапланированный секс

Занимайтесь сексом неожиданно, незапланированно, советует Ефросинина.

Сексуальный контекст в переписках

Кроме рутины (обсуждения детей, бытовых вопросов и т.п.) в переписке между партнерами должно быть место сексу: "А ты меня хочешь?", обмен интимными фото, утверждает Полякова.

Не ходить все время дома в пижаме

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Сводить к минимуму физиологические моменты

По мнению Поляковой, даже спустя годы совместной жизни партнерам нельзя друг перед другом пукать, какать, писять - это все табу, это не сексуально. Звезда советует постоянно поддерживать друг к другу интересесс.

Ролевые игры

Играть еще с улицы: пришли, познакомились и т.п. Играть на контрастах: сегодня ты "миленький пупсенышь", а завтра - "тигрица".

Секс после ссоры

Разговаривать с партнером о сексе

"Очень часто люди стесняются своих желаний. О них (что им это нравится) они узнают, к примеру, из взрослых фильмов: вы посмотрели и решили, что вас это заводит, но не можете прямо сказать об этом партнеру. Разговаривайте. Это открывает новые грани! Просто секс надоедает. Людям хочется разнообразия, а их можно привносить в свою жизнь и не считать это извращением", - утверждает Полякова.

"Не за борщом или за ужином об этом стоит говорить, не когда он пришел с работы злой и голодный, не на прогулке в парке с детьми. Создайте для этого ситуацию, обстоятельства, чтобы все вокруг кричало о том, что вы хотите поговорить с ним на самую интимную тему. И он (мужчина) будет вам благодарен" - советует Ефросинина.

Ранее психолог рассказала, как научиться без стеснения разговаривать с партнером о сексе.

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