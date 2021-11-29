По словам владельца секс-шопа, сегодня аудитория таких магазинов - это женатые люди с детьми обычно. Люди, у которых есть отношения, которые получают удовольствие от жизни.

Качество сексуальной жизни отражается на том, как меняются тренды в секс-игрушках и предпочтениях. Если 10 лет назад покупали какие-то фаллические, реалистичные и все было достаточно примитивное, то сейчас люди идут в сторону того, чтобы это было весело.

Об этом в интервью Радио НВ рассказал основатель секс-шопа Тарас Крупа.

"Такие тренды говорят об удовольствии, о развлечениях и о том, что люди действительно играют, играют и получают удовольствие, а не ограничены порно. Это очень важно. Девушки думают о своем удовольствии, парни о своем. Людям раньше было стыдно попросить удовольствия для себя. Они себе не позволяли — сами себя били по рукам", - отметил эксперт.

Читайте такжеВ Британии открыли секс-шоп для онкобольных людей

По словам владельца секс-шопа, сегодня аудитория таких магазинов - это женатые люди с детьми обычно. Люди, у которых есть отношения, которые получают удовольствие от жизни.

"Наша миссия - нормализовать секс в Украине, и говорить, что это нормально. Для некоторых людей слова "мастурбация", "овуляция", "менструация" - страшнее, чем мат. Им проще сказать что-то нецензурное, чем слово "фаллоимитатор"", - утверждает Крупа.

По его словам, на сегодня в первую популярными в секс-шопах являются лубриканты.

"Наконец-то люди понимают, что силиконовые лубриканты офигенны для анального секса, что лучшего нет. Наконец хоть до кого-то дошло, что этот дискомфорт постоянный или еще какие-то моменты, был именно потому, что неправильно подобран диаметр. То, что есть презервативы, которые разные не только по длине, но и по диаметру. Товары разнообразные. Это и мастурбаторы, и анальные игрушки. Последние - это, наверное, топ-3 категория вообще среди игрушек. Лидером в этом году так и остается вакуумный стимулятор клитора. И разнообразные вибраторы", - отметил эксперт.

Крупа обратил внимание, что большинство игрушек в секс-шопах - парные.

"То есть ты ласкаешь партнера или партнершу, и одновременно занимаешься с ним или с ней сексом. Почему фаллоимитатор не может быть парной игрушкой? Мы с этим все время работаем, объясняем людям", - говорит Крупа.

Для того, чтобы выбрать действительно "свою" секс-игрушку, эксперт советует фантазировать и общаться и с партнером, и с продавцами секс-шопов.

"Первое - это задать себе вопрос, давно ли я себе что-то позволял или позволяла? Если у вас начнут возникать какие - то в голове мысли, идеи и фантазии - заходите. А второе - это заходишь, звонишь и пишешь в мессенджеры, в магазин, и парни, и девушки, которые там работают, с удовольствием поделятся опытом. Я рекомендую общаться. Если есть возможность приехать - приезжайте офлайн, берите товары в руки. Визуально сложно почувствовать то, что чувствуешь тактильно", - утверждает Крупа.

Напомним, ранее эксперты назвали секс-фишки, без которых можно обойтись в постели.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Виолетта Орлова