Когда у партнеров много работы, поэтому не хватает времени на полноценный отдых, секс может превратиться в каторгу.

Чтобы секс стал лучше, нужно много и постоянно стараться. А вот чтобы его ухудшить, достаточно одной из нижеперечисленных проблем.

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Разногласия насчет интимных гаджетов

Именно эта причина бывает яблоком раздора между партнерами, когда один жаждет экспериментов, а другой не считает покупку игрушек необходимой.

Превращение постели в место встречи с друзьями

Фрилансеру, который работает дома, нужно зонировать пространство или расставить мебели таким образом, чтобы было разделение на рабочее место и место отдыха. С интимной жизнью история похожая. Поэтому важно, чтобы постель, в которой ты спишь с парнем, не превращалась в место для просмотра всей компанией фильмов. Если же у вас однокомнатная квартира и всего один диван, расставь по комнате кресла-мешки и полностью убирай постель перед приходом гостей. Иначе партнеры не смогут полностью на ней расслабиться.

Домашние животные

Ты любишь своего кота всей душой. Однако лучше, если во время секса или даже просто отдыха с мужчиной, Барсик будет оставаться в другой комнате. Во-первых, животное перетягивает на себя внимание. Не хватало еще, чтобы мужчина конкурировал с котом. Во-вторых, во время близости тот же Барсик может прыгнуть в постель, испугать вас или, хуже всего, поцарапать.

Усталость и длительное отсутствие сна

Когда у партнеров много работы, поэтому не хватает времени на полноценный отдых, секс может превратиться в каторгу. Или закончиться не оргазмом, а крепким сном. Также из-за усталости человеку всегда тяжелее расслабляться и вообще получать удовольствие от процесса. А значит, и непосредственно оргазм под вопросом.

Бардак в квартире

Отсутствие порядка также может сделать секс хуже. И потому, что все твои мысли (или мысли партнера, если он чистюля) будут о грязной посуде или куче не стираного белья, и потому, что такая атмосфера явно не способствует получению наслаждения. Если у партнеров такое отношение к чистоте, сексом лучше не заниматься до тех пор, пока дома не будет чисто и убрано.

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Автор: УНИАН