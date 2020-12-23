Иногда люди долго дружат, но все равно испытывают друг к другу более глубокие чувства, потому что буквально знакомы с прошлой жизни и должны быть вместе теперь.

Если идеальный партнер - это, скорее, утопия, то мужчина, данный судьбой - вполне вероятная история. Существуют подсказки, как его вычислить и не упустить.

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Появляется чувство, что вы были знакомы

Это не обязательно о любви с первого взгляда. Иногда люди долго дружат, но все равно испытывают друг к другу более глубокие чувства, потому что буквально знакомы с прошлой жизни и должны быть вместе теперь. При этом с таким человеком очень просто и легко общаться, к нему тянет, ему хочется доверять.

Можете говорить обо всем на свете

Чтобы достичь такого результата, нужно прожить в браке минимум 10 лет. И то, это не гарантирует понимания. Или просто встретить того самого парня, который хоть и не понимает с полуслова, но готов обсуждать с тобой самые интимные и тяжелые моменты. При этом и молчание никого не напрягает. Просто чувство, что ты в своей тарелке.

Вы дополняете друг друга

К примеру, если сделать из вас команду, она запросто победит любые соревнования. Потому что люди умеют искать компромиссы, обсуждать проблемы, помогать друг другу и честно сопереживать. И никаких критики, бестолковых ссор и интриг.

В отношениях нет ревности

Странно и удивительно, как девушки, которые всегда ревновали бывших, с определенным мужчиной практически не испытывают это чувство. Кто-то скажет: «Да она ему просто доверяет!» Правильно! А доверяет, потому что интуитивно чувствует, что он с ней честен и не врет даже в мелочах.

У вас похожие взгляды на жизнь

Хорошо, если они одинаковые. Хотя это не обязательно, ведь вы — два взрослых человека с давно сформировавшимися мировоззрениями. И отличия в этом случае только в плюс. Но точек соприкосновения все равно должно быть больше. К примеру, оба партнера стремятся к крепкой и дружной семье, хотят детей, работают, чтобы купить дом за городом, сделать ремонт или поехать вдвоем в отпуск. Что интересно, мужчина, который действительно является твоей судьбой, частично даже похож с тобой визуально или по характеру.

Вы умеете поддерживать контакт на расстоянии

Не важно, кто-то много работает, поэтому не может уделять много внимания любимому человеку, или кому-то нужно надолго уехать в командировку. Твой человек всегда будет с тобой. Поэтому вы легко сможете общаться по телефону, делать друг другу подарки, находясь в других странах, и даже заниматься любовью с помощью специальных приложений для смартфона.

У вас сразу был хороший секс

Оказывается, не всегда нужно притираться. Если это именно тот принц, о котором ты мечтала и которого подарила тебе судьба, он действительно будет подходить тебе даже в сексе. Конечно, это не значит, что нужно просто плыть по течению и не развиваться. Но любые эксперименты и изменения в интиме будут легко восприниматься и даваться. И это невозможно не почувствовать.

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Автор: УНИАН