перед тем как использовать любую плеть, нужно разогреть тело. Например, с помощью менее сильных ударов или массажа.

Все, что как-то причастно к БДСМ, может как доставить оргазм, так и травмировать. Поэтому так важно разобраться в том, что применять для флагелляции (избивания плетью) и как ею правильно пользоваться.

Читайте такжеНазваны 6 признаков того, что мужчине нужен только секс

Разберись с видами плеток

Думать, что плетка — это кусок обработанной кожи с твердой ручкой и мягким хвостом, немного неправильно. В секс-шопах можно найти несколько десятков самых разных «шлепательных» изделий. Среди них: арапник (очень большая плеть до 60–70 см в длину), «Африканка», «Снейк», однохвостая плеть «Язык дракона», плети «Кошка» и «Собака» и несколько их вариаций, классический и генитальный флоггеры, спанкерский стек и стек с хлопушкой, кнут, ротанг и паддл. В общем, прежде чем купить плеть, следует разобраться, для чего она нужна и какие будет выполнять функции. И только после этого стоит идти за плеткой в магазин, пишет cosmo.com.ua.

Начинай с прелюдии

Плеть — не вибратор. Ее, конечно, можно и нужно использовать для достижения оргазма. Но не непосредственно. Плеть — очень скользкий объект во всех смыслах. С его помощью можно как возбудить партнера, так и травмировать. Поэтому кожа любимого человека должна быть готова к интенсивным хлопкам и БДСМ. А значит, перед тем как использовать любую плеть, нужно разогреть тело. С помощью менее сильных ударов, массажа, орального секса или других приемов.

Следи за силой удара

Плетью действительно можно травмировать партнера. И такие случае не единичны. Поэтому нужно использовать эти БДСМ-игрушки очень внимательно. Во-первых, обсудить с партнером, насколько сильно можно его «бить». Во-вторых, обозначить места, на которые нельзя воздействовать игрушкой (спина, кобчик, шея, пальцы или половые органы). В-третьих, сразу придумай стоп-слово, которое в любой момент остановит секс.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Ирина Погорелая