Секс — это не просто физический акт с небольшой прелюдией, проникновением и оргазмом.

Когда секс устраивает обоих партнеров, отношения становятся лучше. А если в постели есть проблемы, это часто затрагивает и другие сферы жизни.

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Почему так происходит — и из чего состоит действительно хороший секс, выяснило издание cosmo.

Далеко не все правильно понимают суть сексуальных отношений. Секс — это не просто физический акт с небольшой прелюдией, проникновением и оргазмом. Это многомерный опыт, который затрагивает тела, чувства и мозг обоих партнеров. Это способ взаимодействия двух партнеров, канал обмена фантазиями и средство выражения потаенных желаний. Другими словами, физическая, эмоциональная и чувственная составляющие секса объединяются, чтобы создать опыт, важный для отношений. И когда сексуальная жизнь пары становится хуже, они теряют не только способ физического взаимодействия, а гораздо больше.

Еще один момент: секс состоит не только (и не столько) из проникновения, и важно использовать все нужные элементы, чтобы укрепить интимную связь.

1. Ласковые прикосновения

Можно спокойно жить без физического полового акта, но без прикосновений партнера очень многие становятся агрессивными, замкнутыми и даже могут погрузиться в депрессию. Именно поэтому самые теплые отношения обычно у тех, кто нежно относится друг к другу и тесно контактирует каждый день. Массаж, держание за руку, поцелуи, поглаживание по волосам — любые типы прикосновений хороши для укрепления связи между партнерами. Обрати внимание на то, как он отзывается на твои прикосновения и поцелуи. Эти моменты могут быть такими же страстными, как сам секс, и они демонстрируют безусловную любовь и принятие.

2. Сексуальное желание

Людям нравится быть желанными для своих партнеров. Это сподвигает их на приключения в постели, воплощение смелых фантазий и желание сделать все так, чтобы партнеру понравилось.

Но желание — не то, что можно вызвать взмахом руки. Важно понимать, что лучше всего работает именно в твоем случае. Например, тебе хочется секса после душа или напряженного рабочего дня? Расскажи об этом партнеру и определи, в каких моментах вы совпадаете.

3. Глубокое удовлетворение

Сексуальная совместимость сама по себе значит не так уж много: нужно понимать, что вы оба можете сделать, чтобы укрепить интимную связь. Думай о сексе не только как об акте, но и как о языке, в изучении которого можно бесконечно совершенствоваться.

Это может потребовать времени, потому что говорить о сексе сложно, если нас с детства учили молчать. Расскажи партнеру, что тебе нравится в постели (например: «я люблю, когда ты сверху, потому что вижу твое удовольствие» или «называй меня по имени, это доставляет мне радость»). Когда ты облекаешь свои желания в слова, настоящие эмоциональные нужды выходят из тени и становятся видимыми. И вы оба можете удовлетворять их, получая от этого удовольствие.

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Автор: Иван Бойко