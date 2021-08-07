Сексолог призывает мужчин и женщин не бояться говорить на интимные темы друг с другом - в этом нет ничего постыдного.

Многие пары, которые имеют проблемы с сексом, не могут их решить, считая такие разговоры чем-то стыдным. Со временем у таких людей снижается самооценка и пропадает вера в то, что они могут изменить что-то к лучшему.

Сексолог-психолог Татьяна Павлова утверждает, что есть несколько вариантов наладить интимную жизнь и добавить страсти в ваши отношения, пишет OBOZREVATEL.

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Сексолог назвала три пункта, которые снижают качество секса и способствуют появлению проблем:

Не говорите партнеру о своих желаниях, а нужно. Расскажите своему возлюбленному в своих желаниях, страхах и вы не только укрепите ваши отношения, но и будете получать больше наслаждения.

Во время секса думаете о другом. Тут речь не о другом партнере (хотя и это важно!) Не стоит думать во время интимной близости о борще, оставленном на плите, или о не законченном отчете. Перед сексом важно освободить свои мысли и избавиться от отвлекающих моментов.

Стесняетесь друг друга во время секса. Забудьте о своих комплексах и доверьтесь своему партнеру. Будьте уверены в себе и ваш любимый будет вами восхищаться еще больше.

Так же эксперт поделилась своими методами для улучшения качества секса. Обратите внимание, а вдруг они и вправду будут вам полезны:

педварительные ласки помогут лучше разогреться; секс-игрушки могут вас выручить - прикупите хотя бы парочку; смазки и жидкий вибратор - помогут в прелюдии и добавят чувствительности; отличный способ разнообразить секс - ролевые игры.

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Автор: Иван Бойко