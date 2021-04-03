Идеальным можно считать тот секс, который субъективно устраивает всех партнеров. Это важнейший критерий. В нем не говорится о суперярком оргазме, кайфовых позах, количестве секса или сексуальных партнеров. Так что все в ваших руках.

Стоит заметить, что ключ к успеху в сексе заключается не в потрясающей длине твоего пениса. Да и знание сотен секс-поз не гарантирует, что все пройдет на высоте.

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Секс – комплексное понятие, которое охватывает множество факторов, которые нужно учесть, пишет Maxim.

Предлагаем вашему вниманию 6 привычек, которыми может похвастаться идеальный партнер по сексу. С их помощью можно приблизиться к получению максимума удовольствия во время занятия сексом.

Всегда принимай душ

Считаешь, что принимать душ каждые три дня - это ненужная роскошь и к тому же лишает Землю драгоценной хлорированной воды? Мы с тобой соглашаемся. Но сделай исключение, если собираешься заняться сексом. Обязательно прими душ непосредственно перед сексом. Поверь, хороший любовник - в первую очередь чистый любовник.

Не игнорируй прелюдию

Женщины, в отличие от мужчин, в сексе больше ориентируются на процесс, чем на результат. Да и возбуждаются медленнее. Поэтому качественная и неспешная прелюдия способна поднять тебя в глазах девушки.

Спрашивай ее, как она себя чувствует

Конечно, слишком часто задавать такие вопросы не стоит. Поэтому обязательно спросить у девушки, нравится ли ей то, что вы занимаетесь сексом на стиральной машине. Возможно, она предпочитает душу.

Будь открыт к новому

Эксперименты в сексе положительно влияют на каждого. Поэтому стоит предлагать своей девушке что-то интересненькое. Ты будешь чрезвычайно удивлен тем, что твоей партнерше очень нравится открывать что-то новое.

Сам неси ответственность за свой оргазм

Ты наверняка заметил, что все носятся с женским оргазмом, а о мужском мало кто заикается. Конечно, ведь для мужчины достигать оргазма проще, чем для женщины. Так что ты просто вынужден позаботиться о своем оргазме самостоятельно.

Не относись к сексу серьезно

Лишний пиетет к сексу способен испортить самый приятный вечер. Если ты воспринимаешь секс как серьезный марафон, то твоя партнерша начинает нервничать и не может расслабиться. Поэтому не бойся пошутить или посмеяться. Легкое отношение к сексу помогает раскрыться и получить должное удовольствие.

Если ты произведешь эти простые и полезные привычки, то твоя интимная жизнь не будет вызывать у тебя никаких сомнений и переживаний. Главное – не забывать о том, что секс должен приносить удовольствие, а не создавать новые проблемы.

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Автор: Иван Бойко