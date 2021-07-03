Супружеская измена существует ровно с тех пор, как появилось понятие брака. Сейчас это реальность, с которой сталкивается половина супружеских пар.
Причин существует немало. Психолог Ярослав Самойлов назвал несколько причин, почему же женщины изменяют. Итак, список следующий:
- Сексуальная неудовлетворенность
Банально и просто: женщину устраивает в браке всё, кроме секса. Если хочется вкусных сырников, но дома их никогда нет — человек идет в ресторан. Если дома есть все, кроме хорошего секса — изменяет.
- Эмоциональное выгорание
Сердце женщины не атрофируется после замужества — даже с кольцом на пальце она может в кого-то влюбиться.
Особенно если муж по приходу с работы уваливается перед телевизором, а у коллеги светятся глаза, когда он на нее смотрит. Для женщин нет ничего важнее любви, им сложно устоять перед откровенным обожанием.
- Месть
Женщины остро воспринимают мужскую измену, но если любишь, простить очень хочется. Но инструкции с пошаговкой для такой ситуации никто пока не придумал.
Простить его до конца, без осадка и сожалений нелегко, разве что... когда вы квиты? В этом случае женская измена становится прививкой от обиды. Око за око — теперь и не так больно, и у самооценки снова забился пульс. Только у отношений с мужем теперь пульс не нащупаешь.
- Желание развлечься
Это качество чаще приписывается мужчинам, но женщинам оно также свойственно: стремление к элементарным безнаказанным удовольствиям.
Некоторые женщины не могут не изменять, как не могут отказаться от вкусной еды или других жизненных удовольствий.
- Страх упустить возможность
Эту “болезнь 21 века” еще называют синдромом упущенной выгоды: страх пропустить что-то важное и интересное, что доступно другим людям, а тебе нет.
Этому могут быть подвержены девушки, у которых муж был первым мужчиной. Может, пока она с ним, жизнь проходит мимо и она теряет шанс на настоящую страсть?
- Самоутверждение
Удел неуверенных в себе женщин? Вовсе нет. Флирт как метод убедиться в своей привлекательности использует подавляющее большинство женщин, только до секса доходит не у каждой. Но это не редкость.
- Случайность
“Так получилось”. Утром можно и не вспомнить. Интересный факт: за секс, когда невозможно было себя контролировать (после пьяной вечеринки), женщины испытывают минимальные угрызения совести по сравнению с остальными причинами измены. В него не было вложено чувств и даже намерения, стоит ли долго посыпать голову пеплом?
Если ты изменила, сперва это может казаться приключением, немного досадным по отношению к мужу, но не более. Затем начинаются сложности.
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Ложь — это путь наименьшего сопротивления. Соблазн пойти по пути наименьшего сопротивления затягивает во вранье — себе самой и другим людям. А правда требует мужества, и умение ее говорить развивает внутренний стержень. Когда человек, начиная с малого, привыкает лгать, он становится слабым.
Что делать, если хочется изменить мужу?
- Поддаваться соблазну не стоит. Как минимум, ты попадешь в неудобное положение: правда невыгодна, ложь унизительна.
- Женщины склонны испытывать гораздо большую вину за свою измену, чем мужчины — тебе ведь самой будет хуже.
- Не стоит искать оправдания и не уходить от ответственности.
Если ты хочешь изменить мужу, что-то в ваших отношениях пошло не так. У тебя есть два варианта:
- Наладить отношения. Все может оказаться гораздо проще, чем тебе кажется. Возможно, твой мужчина просто не знает, как сделать тебя счастливой, потому что ты не говорила как.
- Разойтись. Если отношения явно отягощающие, и ты ищешь любовника как отдушину — разводись. Если ты сделала все, что в твоих силах, но ничего не работает, смысла в этих отношениях больше нет. Тогда принимай решение.
"Я призываю тебя становится автором своей жизни — быть счастливой не наполовину, а до конца. Это возможно только тогда, когда ты живешь с любимым человеком и без угрызений совести", - отметил психолог.
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