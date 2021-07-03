Если ты изменила, сперва это может казаться приключением, немного досадным по отношению к мужу, но не более. Затем начинаются сложности, утверждает психолог.

Супружеская измена существует ровно с тех пор, как появилось понятие брака. Сейчас это реальность, с которой сталкивается половина супружеских пар.

Причин существует немало. Психолог Ярослав Самойлов назвал несколько причин, почему же женщины изменяют. Итак, список следующий:

Сексуальная неудовлетворенность

Банально и просто: женщину устраивает в браке всё, кроме секса. Если хочется вкусных сырников, но дома их никогда нет — человек идет в ресторан. Если дома есть все, кроме хорошего секса — изменяет.

Эмоциональное выгорание

Сердце женщины не атрофируется после замужества — даже с кольцом на пальце она может в кого-то влюбиться.

Особенно если муж по приходу с работы уваливается перед телевизором, а у коллеги светятся глаза, когда он на нее смотрит. Для женщин нет ничего важнее любви, им сложно устоять перед откровенным обожанием.

Месть

Женщины остро воспринимают мужскую измену, но если любишь, простить очень хочется. Но инструкции с пошаговкой для такой ситуации никто пока не придумал.

Простить его до конца, без осадка и сожалений нелегко, разве что... когда вы квиты? В этом случае женская измена становится прививкой от обиды. Око за око — теперь и не так больно, и у самооценки снова забился пульс. Только у отношений с мужем теперь пульс не нащупаешь.

Желание развлечься

Это качество чаще приписывается мужчинам, но женщинам оно также свойственно: стремление к элементарным безнаказанным удовольствиям.

Некоторые женщины не могут не изменять, как не могут отказаться от вкусной еды или других жизненных удовольствий.

Страх упустить возможность

Эту “болезнь 21 века” еще называют синдромом упущенной выгоды: страх пропустить что-то важное и интересное, что доступно другим людям, а тебе нет.

Этому могут быть подвержены девушки, у которых муж был первым мужчиной. Может, пока она с ним, жизнь проходит мимо и она теряет шанс на настоящую страсть?

Самоутверждение

Удел неуверенных в себе женщин? Вовсе нет. Флирт как метод убедиться в своей привлекательности использует подавляющее большинство женщин, только до секса доходит не у каждой. Но это не редкость.

Случайность

“Так получилось”. Утром можно и не вспомнить. Интересный факт: за секс, когда невозможно было себя контролировать (после пьяной вечеринки), женщины испытывают минимальные угрызения совести по сравнению с остальными причинами измены. В него не было вложено чувств и даже намерения, стоит ли долго посыпать голову пеплом?

Если ты изменила, сперва это может казаться приключением, немного досадным по отношению к мужу, но не более. Затем начинаются сложности.

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Ложь — это путь наименьшего сопротивления. Соблазн пойти по пути наименьшего сопротивления затягивает во вранье — себе самой и другим людям. А правда требует мужества, и умение ее говорить развивает внутренний стержень. Когда человек, начиная с малого, привыкает лгать, он становится слабым.

Что делать, если хочется изменить мужу?

Поддаваться соблазну не стоит. Как минимум, ты попадешь в неудобное положение: правда невыгодна, ложь унизительна.

Женщины склонны испытывать гораздо большую вину за свою измену, чем мужчины — тебе ведь самой будет хуже.

Не стоит искать оправдания и не уходить от ответственности.

Если ты хочешь изменить мужу, что-то в ваших отношениях пошло не так. У тебя есть два варианта:

Наладить отношения. Все может оказаться гораздо проще, чем тебе кажется. Возможно, твой мужчина просто не знает, как сделать тебя счастливой, потому что ты не говорила как. Разойтись. Если отношения явно отягощающие, и ты ищешь любовника как отдушину — разводись. Если ты сделала все, что в твоих силах, но ничего не работает, смысла в этих отношениях больше нет. Тогда принимай решение.

"Я призываю тебя становится автором своей жизни — быть счастливой не наполовину, а до конца. Это возможно только тогда, когда ты живешь с любимым человеком и без угрызений совести", - отметил психолог.

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Автор: Иван Бойко