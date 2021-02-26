Весна уже наступит через пару дней. Как раз время подумать о фигуре. Если ты из тех девушек, которые каждый понедельник обещают себе питаться здоровой пищей и больше тренироваться, то у нас есть более приятный вариант – занимайся сексом, больше, чаще и с полной самоотдачей.
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Обрати внимание на следующие позы – они подарят тебе не только оргазм, но еще и суперсексуальное тело!
- Собака мордой вниз
Начни с положения, в котором ты обычно отжимаешься от пола, чтобы правильно расположить ладони и стопы, пишет Cosmo. Затем подними таз вверх, как в позе «собака мордой вниз» из йоги. Спину держи ровно, важно, чтобы она образовала с руками одну линию. Можешь сдвигать или расставлять ноги пошире, когда он будет входить сзади – это позволит изменить глубину проникновения.
Результат: укрепляет мышцы рук и спины
- Стонущий мост
По сути, эта поза не так уж и сложна, зато очень полезна для того, чтобы подкачать пресс и ягодицы. Итак, ляг на спину, ноги согни в коленях, расстояние между ступнями должно быть 15-20 сантиметров. Разведи ноги и подними таз вверх, позволив ему расположиться между ними. Пробуй сжимать и разводить ноги, чтобы подарить и ему и себе дополнительные ощущения, а также выполняй упражнения Кегеля для фееричного оргазма.
Результат: Укрепляет поясницу, ягодицы и бедра.
- 50 оттенков виньяса
Если ты до сих пор не стала поклонницей йоги, эта поза заставит тебя посмотреть на древнее учение совершенно по-новому: ты лежишь на спине, разведя ноги в «бабочку». Он ложится сверху и соединяет твои запястья над головой.
Результат: гибкие мышцы ног, хорошая растяжка.
- Горячая березка
Эта поза бодрит не хуже двойного эспрессо, не говоря уже о том, что помогает снять напряжение с шейного отдела позвоночника и обновить организм в целом. Ты ложишься на спину, закидываешь ноги за голову, как в березке, а он располагается напротив, упираясь коленями в твои плечи. Затем ты обвиваешь своими бедрами его ноги, пододвигая свой таз как можно ближе к его тазу и позволяешь ему войти в тебя таким образом. Не стесняйся сгибать колени, чтобы сделать позу еще более «животной». Учти, что в таком положении твоя шея особенно уязвима, а это значит, что его движения должны быть максимально нежными и плавными.
Результат: здоровая спина и шея, снятие напряжения.
- Молния
Еще одна вариация на тему постельной йоги: парень садится на корточки с подогнутыми под себя ногами и опирается на вытянутые за спину руки. Ты располагаешься сверху, как в позе наездницы и начинаешь сладкую скачку. Если устанешь, сместись ниже, нанеси немного лубриканта на свою грудь, размести его пенис в ложбинке и поласкай его таким образом.
Результат: укрепляет икры и четырехглавую мышцу бедра.
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