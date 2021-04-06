Головная боль во время интимной близости может стать причиной дискомфорта, однако она не так опасна, уверяют эксперты.

Головная боль во время секса может привести к тому, что это занятие перестанет приносить удовольствие и превратится в настоящую проблему. Сотрудники Национальной службы здравоохранения считают, что все дело в увеличении напряжения и давления в мышцах головы и шеи.

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Как пишет Metro, ранее в Британии было проведено исследование под руководством Маргарет Дж. Редельман, которое показало, что от головных болей, связанных с сексуальной активностью, страдает 1% населения. Также они выяснили, что с этой проблемой в три-четыре раза чаще сталкиваются мужчины, нежели женщины.

Головная боль во время интимной близости может стать причиной дискомфорта, однако она не так опасна. Дабы избежать нежелательных последствий, специалисты рекомендуют принимать обезболивающее за несколько часов до полового акта.

Если же такой метод окажется неэффективным, лучше обратиться за медицинской помощью. Ведь бывают ситуации, когда головная боль может сигнализировать о наличии определенной проблемы со здоровьем.

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Автор: Виктория Гордиенко