Каждый человек является разным и нормы уровня полового влечения не существует. Однако, если вы заметили снижение сексуального желания и это вызывает волнение и влияет на отношения, есть несколько универсальных советов для восстановления полового влечения.
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Гинеколог Оксана Негрич на своей странице в Instagram отметила, что регулярные аэробные упражнения и силовые тренировки, к примеру, по меньшей мере 30 минут 5-6 раз в неделю, повышают выносливость, настроение, внешний вид и улучшают либидо.
- Меньше стресса
"Отвлекайтесь, ищите пути преодоления стресса на работе и финансовые трудности, поскольку это доказано влияет на либидо", – убеждает врач.
- Больше отдыхайте
По словам медика, следует разделять или делегировать домашние обязанности, просить о помощи при уходе за детьми, чтобы иметь время на отдых и сон.
"Если женщина переутомлена, откуда силы на секс?"- написала Оксана Негрич.
- Общайтесь с партнером
Пары, которые говорят открыто и честно, обычно формируют более сильную эмоциональную связь и имеют лучший секс.
"Общение непосредственно о сексе, ваших предпочтениях, желаниях и обязательно антипатиях также способствуют позитивной настройке на интимную близость", – добавила медик.
- Выделите время на интим
Планирования секса по календарю может показаться искусственным и неромантичным, однако установление интимных отношений приоритетом в конкретное время, а не откладывание на неопределенные сроки, когда будут завершены все дела, помогает улучшить сексуальное влечение.
- Добавьте пикантности в свою половую жизнь
По словам Оксаны Негрич, в долговременных отношениях снижение полового влечения является закономерным.
Попробуйте другие позиции, время суток или новое место для секса. Попросите партнера потратить больше времени на прелюдию. Если пара открыта для экспериментов, секс-игрушки и фантазия могут помочь восстановить сексуальное желание. Установление регулярных вечеров свиданий за пределами дома-хорошая идея, поскольку совместный досуг, часто усиливает интимное удовольствие", - подчеркнула она.
- Откажитесь от вредных привычек
В некоторых случаях должны быть исключены заболевания и состояния, приводящие к снижению либидо.
Оксана Негрич рассказала, что такие препараты существуют, но данные об их эффективности и рисков ограничены. Поэтому назначение оправдано редко.
"Эффективность различных биодобавок для повышения массово продаваемых либидо вообще не подтверждена различными исследованиями. Возвращение либидо – это постепенный процесс, волшебной пилюли здесь не существует", - добавила гинеколог.
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