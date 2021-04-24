Женское возбуждение – штука зыбкая и трудноуловимая. Сейчас ты вся горишь и хочешь отдаться ему, но вот он чихнул – и все. Можно смотреть телевизор.
Читайте такжеНазваны топ-5 советов из Камасутры, которые улучшат ваш секс (18+)
Предлагаем вам несколько советов, как сделать так, чтобы твое желание было устойчивым и только нарастало, и никакая случайность не смогла «сбить с пути», пишет Cosmo.
Как быстро возбудиться женщине
- Думай о сексе больше
Как часто ты себе это позволяешь? Проблема неустойчивого возбуждения женщины связана с его поверхностностью, твоим неумением быстро в него падать. Например, во время обеденного перерыва представь, что занимаешься сексом вон с тем официантом (ничего предосудительного в этом нет). Носи в сумочке что-нибудь, напоминающее тебе о сексе, например, маленький вибратор, и когда в поисках пудры ты наткнешься на него, автоматически получишь сигнал к возбуждению. Когда ты регулярно находишься в возбужденном состоянии, то постепенно начинаешь контролировать этот момент, учишься включать и выключать. Но это сложно и требует долгих тренировок.
- Один из методов возбуждения: носи вагинальные шарики, займись тренировкой интимных мышц.
При сжатии вагинальных мышц усиливаются кровоток и обмен веществ в тазу, а в мозг поступают сигналы к возбуждению. Чем сильнее мышцы, тем прочнее связь между их движениями и твоим возбуждением.
- Пробуждай свои эрогенные зоны
Женскую мастурбацию часто приравнивают к чему-то криминальному, а зря. В первую очередь, мастурбация – это пробуждение эрогенных зон, сексуальности и чувственности. На этот счет есть проверенный рецепт.
Как возбудиться самой? Купи себе красивое эротическое белье, включи музыку и начни танцевать перед зеркалом. После прими расслабляющую ванну, зажги свечи, закрой глаза и медленными движениями, начиная с плеч и заканчивая стопами, гладь себя, прислушиваясь к своим ощущениям, твоя задача – узнать, какие зоны реагируют. Такую процедуру проделывай в течение 7 дней. После этого добавь к своему ритуалу использование маленького вибратора. Главное, не торопи себя, и тело отзовется. Как показывает практика, 21 дня таких «ритуалов» хватает, чтобы пробудить эрогенные зоны. Благодаря этому, ты сможешь достигать ярких насыщенных оргазмов как самостоятельно, так и с партером. Пробужденные эрогенные зоны позволят тебе быстрее приходить в состояние возбуждения: они будут очень активно и ярко отзываться на прикосновения и посылать сигналы в мозг.
- Начни вечер утром
В течение дня пиши своему партнеру интригующие эротические смс, представляй ваш вечер, занимайся разными приготовлениями.
- Не думай, что «секс по расписанию» — способ возбуждаться быстро.
Здесь история с рефлексами не срабатывает. Секс по расписанию скоро начинает восприниматься как секс по необходимости. Планируй, но оставь место для спонтанности.
- Ищите варианты разнообразить ваш сексуальный быт, причем регулярно.
Потом ты можешь вспоминать о том, как это было, или представлять, как это будет (см. совет №1). Ведь никто не фантазирует о сексе в миссионерской позиции в своей постели, правда? Регулярные походы по секс-шопам (можно в интернете), даже «просто посмотреть», помогут тебе держать возбуждение на определенном уровне, включать и выключать его, обращаясь к определенным картинкам.
- Раскрепощайся и говори со своим партнером
Делись с ним фантазиями, спрашивай его о том, чего бы он хотел. Будь деликатна, и он раскроет тебе тайные желания. Возможно, что в первый момент его желания не вызовут у тебя отклика, но в дальнейшем, когда ты будешь обдумывать их уже без его присутствия, они могут вызвать самое что ни на есть яркое возбуждение. Это объясняется просто: мы часто носим социальные маски. Например, при своем партнере ты носишь маску «приличной девушки». Партнер говорит тебе, что хотел бы попробовать анальный секс. Ты впадаешь в праведное негодование или деликатно отказываешься. Но, когда остаешься наедине с собой, и тебе не нужно играть никаких ролей, начинаешь обдумывать его предложение и понимаешь, что возбудилась от этой мысли.
Глубокое стойкое возбуждение, переходящее в яркую разрядку, доступнее всего девушкам, в сексе свободным от социальных ролей и масок, понимающим, чего они хотят, и готовым к экспериментам.
Секс: новости на тему
- Названы топ-5 лайфхаков для одновременного оргазма (18+)
- Названы 8 вещей, которые женатые мужчины не понимают в сексе
- Названы топ-3 секс-позы, для которых совсем не обязательно раздеваться (фото 18+)
- Названы топ-5 советов из Камасутры, которые улучшат ваш секс (18+)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram