Кроме того, женщине не стоит питать иллюзий, что она сможет его изменить в лучшую сторону.

Если мужчина при знакомстве с женщиной говорит ей о себе плохое, в таком случае ему стоит верить.

Какие фразы женщина может услышать и не сомневаться в правдивости слов, сообщает nashamama.

- У меня сложный характер;

- Я непостоянен;

- Вряд ли я буду хорошим мужем;

- У меня проблемы с финансами;

– Я не могу владеть собой, когда в гневе и т.д.

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Женщинам свойственно фантазировать, что мужчина кокетничает таким образом, наговаривает на себя, чтобы еще более вызвать интерес, поскольку "девушкам нравятся плохие парни" и на самом деле он не такой, или с ней он будет другим. Силой своей любви, красоты и терпения она изменит его и он станет лучше.

Это самообман. Мужчина может приукрасить свои достоинства, но, раз уж он говорит о недостатках, стоит поверить ему. Именно такой он и есть, таким и будет. И женщина здесь бессильна что-то изменить. Лучше быть с самого начала без иллюзий.

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