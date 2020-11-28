Рассказываем вам несколько массажных техник, о правильных последовательностях действий и прочих нюансах, которые сделают процесс максимально приятным.

Эротический массаж - это не просто прикосновения к телу партнера с целью его возбудить. Это целая наука релакса и удовольствия, азы которой ты легко освоишь, используя наши советы.

Приготовь все необходимое заранее

Массажные масла и свечи, бамбуковые палочки и другие необходимые атрибуты должны быть под рукой, пишет Cosmo. Иначе тебе придется все время мотаться по комнате в поиске инвентаря. Также можешь во время массажа использовать натуральные эфирные масла, к примеру, пачули, иланг-иланга или корицы. Только уточни, нет ли у мужчины на них аллергии.

Нагрей помещение и руки

Любой массаж недопустимо делать в прохладном помещении. Иначе, скорее всего, партнер замерзнет и может даже заболеть. Поэтому в той комнате, где ты планируешь делать массаж, должно быть достаточно тепло. Но не жарко, иначе вы вдвоем будете истекать потом, и романтика накроется.

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Твои руки также должны быть теплыми, чтобы максимально расслабить мужчину.

Не путай эротический массаж с лечебным

Разминать зажимы, активно массировать плечи и давить ноги должен исключительно специалист. И исключительно во время лечебного массажа. Эротический же предусматривает, что движения будут максимально нежными, легкими и страстными.

Стимулируй эрогенные зоны по всему телу

Даже если ты не понимаешь, где эрогенные зоны у парня, старайся воздействовать на все. Особенно удели внимание голове, ушам, шее, ладоням, стопам, пальцам, бедрам, ягодицам и спине. Можно также поглаживать грудь и живот.

Поддерживай телесный контакт

Во время любого массажа, который выполняется правильно, мастер не должен отрывать рук от клиента. Во время эротического тоже. Поэтому очень рекомендуем делать массаж, сев мужчине на ягодицы. Тогда, даже если нужно оторвать обе руки, ты все равно продолжаешь телесно контактировать с парнем. А еще не забывай про массаж грудью. Мужчина его обожают!

Используй секс-гаджеты

Только небольшие и не громкие. Лучше всего подходят для массажа вибраторы. Также можно использовать анальные пробки. Кстати, хорошо, если они будут металлическими или стеклянными. Проводя этими материалами по телу парня, ты медленно и уверенно риближаеш его к оргазму.

Не трогай пенис

По крайней мере, в начале. Прикосновения к пенису или минет могут стать приятным завершением эротического массажа, его кульминацией. Но если ты хотя бы намекнешь на них в начале процесса, мужчина посвятит им все свои мысли и не сможет полностью релакснуть.

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Автор: УНИАН