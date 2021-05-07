Исследователи утверждают, что у женщин секс после 40 становится значительно лучше.

Казалось бы, с возрастом наша интимная жизнь должна идти на спад. Но не нужно сразу же расстраиваться. Как показывает множество научных исследований, огромное удовольствие от секса мы получаем явно не в юном и молодом возрасте, и вот почему.

Во время исследования одного интернет-портала 37% женщин и 34% мужчин заявили, что их 40-летний возраст был лучшим для секса. Всего в исследовании приняли участие 828 человек, пишет Maximum.fm со ссылкой на Sex MissFit.

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Авторы исследования заявили: "Хотя 20-летние занимаются сексом много, он по-настоящему нравится 40-летним".

В основном это связано с тем, что у 40-летних меньше комплексов и больше опыта.

Люди после 40 более уверены в себе

Они точно знают, чего хотят, не стесняются каких-либо звуков или совершать движения во время секса. Не беспокоятся о незначительном целлюлите или морщинах, а также меньше боятся неудач. Это то, что делает секс более расслабленным и, следовательно, идеальным.

Супружеский секс означает лучший секс

Конечно, приятно оказаться в постели с любимым человеком впервые. Запах, ощущения на коже, сам секс – все новое и волнующее. Но если вы женаты долгое время, а это более вероятно в старшем возрасте, у вас есть что-то важное, что делает секс значительно лучше. Речь идет о глубокой любви и безграничном доверии. Вы также знаете, чего хочет ваш партнер, и что именно вы хотите. Вам больше не нужно скрывать свои фантазии, вы способны расслабиться и погрузиться в процесс.

У зрелых женщин оргазмы лучше, а достигаются они легче и быстрее

С возрастом мы все больше и больше наслаждаемся сексом. И это огромное преимущество для получения оргазма, потому что женщинам после 40 лет легче достичь его. Исследование сайта OkCupid пришло к выводу, что у 40% 20-летних женщин были проблемы с достижением кульминации. А в 40 лет оргазм не получали всего 20 процентов женщин.

Поэтому зарубите себе на носу, что с возрастом все только улучшается. Главное – не бояться разговаривать со своим партнером, знать свои предпочтения и получать удовольствие от процесса.

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Автор: Виктория Гордиенко