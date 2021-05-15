Сексолог и доктор Элеонора Дрегер ответила на популярные вопросы о сексе в условиях пандемии.
Как пишет The Guardian, эксперт объяснила, почему оральный секс сокращает шансы заразиться COVID-19 в отличие от обычных поцелуев, и отметила пользу занятий сексом на природе.
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Дрегер отмечает, что коронавирус — это «не инфекция, передающаяся половым путем в обычном понимании этого термина», поэтому у партнеров будет меньше шансов заразиться, если они занимаются оральным сексом или сексом без поцелуев.
Однако эксперт предупреждает: «не стоит быть слишком буквальными». Вирус можно найти не только в слюне, но также в сперме и в экскрементах. Отсутствие обмена слюной снизит риск заражения, но не гарантирует полную безопасность.
Сексолог также заметила, что маски — это новые презервативы. Но даже привычная контрацепция не предотвращает передачу инфекции. Поэтому эксперты в области этикета и сексуального здоровья сходятся во мнении, что люди все равно не будут заниматься сексом в масках — «этого ожидать нереально».
Специалист не гарантирует, что секс на открытом воздухе безопаснее, чем в помещении, однако факт остается фактом: «COVID-19 легче передается в закрытых, плохо проветриваемых помещениях».
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