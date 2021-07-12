В некоторых случаях женщин не беспокоит отсутствие сексуального желания - тогда это не считается проблемой. Однако если волнения присутствуют, нужно понять причину таких изменений.

У женщин часто снижается уровень либидо, тогда они теряют интерес к сексуальной активности. Такие изменения могут сильно расстраивать и привести к проблемам в отношениях с партнером. При этом почти каждая третья женщина в возрасте от 18 до 59 лет жалуется на отсутствие полового влечения.

Как пишет Psychology Today, женщины могут быть разочарованы тем, что им не хватает сексуального удовлетворения. А конфликты в отношениях могут возникнуть, если у партнеров разные либидо. Например, мужчина хочет больше близости, чем женщина.

В некоторых случаях женщин не беспокоит отсутствие желания - тогда это не считается проблемой. Однако если волнения присутствуют, нужно понять причину таких изменений.

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Предлагаем ознакомиться с пятеркой наиболее распространенных причин низкого сексуального влечения у женщин.

Стресс

Стресс вызывает выброс кортизола (основного гормона стресса). В краткосрочной перспективе кортизол помогает справляться с волнениями. Однако когда женщина стрессует каждый день, кортизол может постоянно повышаться - именно здесь обычно начинаются проблемы.

Кортизол – это часть нашей симпатической нервной системы.

Сексуальное Возбуждение требует успокоения симпатической системы и активации противоположной парасимпатической нервной системы. Упражнения на глубокое дыхание, медитация и прогулки – все это действия, которые могут помочь снизить стресс и активировать парасимпатическую систему, увеличивая шансы повысить желание.

Утомление

Трудно пробудить в себе сексуальное желание, если нет достаточно энергии. В этом случае сон представляется гораздо более приятным. Чтобы набраться сил и достаточно отдохнуть, нужно ложиться спать немного раньше, сокращать потребление кофеина и спать, когда это нужно. Что касается интимной близости, то можно попробовать ее утром, когда уровень энергии будет выше.

Лекарство

Некоторые лекарства, отпускаемые по рецепту, могут снизить сексуальное влечение. К наиболее распространенным относятся противозачаточные таблетки, некоторые антидепрессанты и лекарства против кровяного давления. Даже антигистаминные препараты, принимаемые при симптомах аллергии, могут способствовать сухости влагалища.

Важно обсудить препараты с врачом (в том числе безрецептурные), чтобы увидеть, может помочь коррекция дозы или смена лекарств.

Депрессия

Депрессия серьезно ухудшает сексуальное влечение, а некоторые антидепрессанты усугубляют проблему. Депрессия обычно связана с другими симптомами, включая усталость, чувство грусти или безнадежности, изменение режима сна или аппетита. Если женщина подозревает, что у нее депрессия, важно обратиться за помощью к врачу.

Гормональные проблемы

Гормональные проблемы распространены у женщин в любом возрасте, некоторые из них могут привести к потере сексуального влечения. Хотя тестостерон считается мужским гормоном, он также очень важен для женщин. Он стимулирует сексуальные мысли и фантазии и готовит тело к сексу, позволяя увеличить приток крови к области гениталий для возбуждения и смазки влагалища.

Низкий уровень тестостерона часто встречается у женщин, принимающих противозачаточные таблетки и старше 40 лет. Это приводит к потере интереса к сексу.

Низкий уровень эстрогена в период менопаузы часто приводит к физическим изменениям, таким как сухость влагалища и даже боли во время секса из-за истончения тканей.

Гипотиреоз также может вызывать усталость, подавленность и снижение возбуждения и желания.

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Автор: Иван Бойко