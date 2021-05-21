Сейчас овсянка считается полезным и популярным продуктом среди любителей здорового образа жизни, но мало кому известно, что овес имеет скрытые свойства положительно влиять на сексуальное здоровье людей.

Благодаря своим питательным веществам овес считается лучшим продуктом для поддержания мужской силы и женской страсти.

Как отмечают эксперты по диетологии, для сексуального здоровья мужчинам требуется больше белка, в том числе растительного. И тут на помощь приходит овес, ведь тарелка этого злака может обеспечить до 14% суточной потребности в белке! Причем чем меньше овес обработан, тем он полезнее, пишет Країна здоров'я.

Кроме того, овес содержит аминокислоту L-аргинин, которая обладает расслабляющим эффектом для кровеносных сосудов и помогает улучшить кровообращение, что является ключом к сексуальному возбуждению. Это вещество даже используется в медицинских препаратах для лечения мужской эректильной дисфункции, но вы можете получить его естественным путем, просто съев тарелочку овса.

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Помимо других положительных моментов, овес содержит цинк - питательное вещество, связанное с повышенным половым влечением у женщин. Дополнительная польза овсянки для мужчин заключается в том, что марганец, содержащийся в овсе, улучшает уровень и качество гормонов.

Овес веками использовался в китайской медицине для лечения пониженного либидо и женского бесплодия. Обнаруженные недавно в овсе элементы под названием авенакозиды помогают организму вырабатывать тестостерон, обладают антиоксидантным и противовоспалительным действием, которые могут улучшить сексуальное здоровье.

Не сексом единым

В общем, хоть тарелочка с овсом и не так сексуальна с первого взгляда, но может стать доступным афродизиаком для влюбленных. При этом овес полезен не только для поддержания сексуального здоровья. Регулярное употребление овса или овсянки поможет вести активный образ жизни без инсульта, сердечных приступов и диабета.

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Автор: Иван Бойко