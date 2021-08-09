Специалисты утверждают, что числа хранят в себе ответы на огромное количество вопросов.

Любовную совместимость легко проверить различными способами - расскажем об одном из них.

Нумерологи поведали о том, какие трудности и какие плюсы будут у того или иного союза, и как это все рассчитать, пишет Dailyhoro. Решение о союзе в конечном итоге принимать только вам, но числа дают общее представление о том, какими будут ваши будущие отношения с тем или иным партнером.

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Нумерологический расчет на будущее в отношениях

Допустим, у вас есть человек, с которым вы бы хотели построить отношения. Для начала вам обязательно нужно знать его имя и дату рождения.

К примеру, у нас два имени: Елена и Антон. Их даты рождения 17.11.1993 и 3.08.1994. Сначала нужно перевести буквы своего имени и имени этого человека в цифры, пользуясь таблицей снизу:

Елена: 6, 4, 6, 6, 1

Антон: 1, 6, 2, 7, 6

Далее нужно сложить все цифры имен и прибавить к ним все цифры дат рождения. Получаем: 6+4+6+6+1+1+6+2+7+6+1+7+1+1+1+9+9+3+3+0+8+1+9+9+4=111.

Повторяем процедуру до тех пор, пока не получим число от 1 до 9, ведь нумерологи оперирует лишь этими числами: 1+1+1=3. Получается, что отношения пройдут под управлением Тройки. Расшифровка чисел приведена ниже.

Расшифровка чисел совместной судьбы

Один. Единица означает, что отношения станут крайне гармоничными, наполненными любовью и пониманием. Это будет актуально до того момента, пока оба человека продолжат стараться быть открытыми и добрыми. Как только кто-то начнет скрывать что-то от второй половинки, гармония нарушится.

Два. Этот партнер для вас не самый лучший, но если давать свободу этому человеку и не проявлять ревности, то все должно быть хорошо. В отношениях между двумя людьми, у которых при расчетах получилось такое число, будет много приятных моментов, но только если они не станут перетягивать одеяло на себя и проявлять эгоизм.

Три. Это союз, благословленный небесами и мирозданием. Ваша любовь будет наполнена добротой. Будут испытания, с которыми придется справляться не по одиночке, а вместе. Это может быть нечто действительно неприятное, но в конечном итоге это приведет к чему-то очень хорошему.

Четыре. Ваши отношения будут долгими и прочными, если оба человека будут стремиться к равенству. Числа говорят о том, что вам нужно быть командой. Взаимная поддержка будет важной частью любви. Большой плюс Четверки в том, что она выполняет роль оберега. С таким числом можно не переживать за будущее.

Пять. Пятерка, как и число Четыре, символизирует равенство, но немного в другом понимании. Если вы имеете одинаковый социальный статус, то ваши отношения будут очень крепкими и долговечными. Богатый и бедный, мудрый и инфантильный, взрослый и юный не уживутся вместе.

Шесть. Ваш союз поможет вам развиться в профессиональном плане. Вполне возможно, что вторая половинка повлияет на вашу рабочую и финансовую жизнь в лучшем ключе. Этот человек может научить вас новым навыкам или просто дать новую мотивацию, энтузиазм к развитию.

Семь. Ваша совместная жизнь будет очень счастливой, но только в том случае, если вы и ваша вторая половинка постараетесь не менять друг друга. Вам нужно принять недостатки друг друга, честно рассказав обо всем, что вас гложет и что может сыграть важную роль в будущем.

Восемь. Это материальное число, поэтому очевидно, что в таких отношениях все идеально, когда оба человека стремятся к финансовому успеху. Это идеальный союз для двух карьеристов и просто для двух людей, которые постоянно думают о работе и помешаны на своих увлечениях.

Девять. Главное условия успешности такого союза — умение идти на компромиссы. У вас может быть очень много разногласий. Но если не спорить по каждому из них, а решать все мирно, любовь будет приятной, долгой и яркой. Очень хорошо, если в таком союзе два крайне непохожих друг на друга человека.

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Автор: Иван Бойко