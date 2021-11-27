Вместо того, чтобы беспокоиться о финале, обратите внимание на вашу связь во время секс, советуют эксперты.

Для мужчин главное в сексе - финал, то есть оргазм. Однако для женщин важно совсем другое.

Как обнаружили шведские ученые, лишь 56% женщин достигают оргазма во время секса. Эксперт по вопросам психологии секса и заместитель директора Центра сексуального здоровья при Университете штата Индиана Дебби Хербеник подчеркнула, что женщины оценивают секс по интенсивности связи, установившийся с партнером, а не по силе оргазма, пишет Men's Health.

Вот почему никому не следует спрашивать у партнерши, достигла ли она пика. Вы можете считать этот вопрос корректным, ведь вы получили наслаждение и хотите, чтобы она тоже ощутила его. Но по словам экспертов, так вы только смещаете фокус ее внимания с общего ощущения от секса на конкретный момент. По сути, вы спрашиваете, был ли ваш акт успешным или нет. И если она не достигла оргазма, вы подрываете ту же связь между вами.

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Если и дальше акцентировать на оргазме, женщина начнет симулировать его, чтобы не обидеть вас. По данным американских ученых, 75% женщин поступали так хотя бы раз в жизни, и многие признаются, что причина была именно такая.

"Ее оргазм может быть признаком хорошего секса для него, поскольку говорит о том, что он сделал все правильно, – объясняет Хербеник. – Поэтому она может чувствовать, что он ждет этого от нее".

Вместо того, чтобы беспокоиться о финале, обратите внимание на вашу связь во время акта. Любые детали, включая темп, ритм, места прикосновений могут повышать интенсивность ее возбуждение и создавать повышенное чувство интимности. Проведенный опрос 1055 женщин показал, что почти каждая пятая хочет стимуляции клитора в какой-то момент во время секса.

И отводите больше времени на прелюдии. Она помогает сильнее возбуждать женщину, а следовательно, секс будет насыщеннее для вас обоих, отмечает Хербеник. После акта можно спросить, что ей понравилось больше всего: оральные ласки или какая-то поза? Может, она хочет попробовать что-то новое в следующий раз. Возможно, она давно думает о секс-игрушках. И не забудьте рассказать ей, что больше всего возбуждало вас. Главное - не спрашивать, достигла ли она оргазма.

Открытое обсуждение того, что вам больше всего нравится в постели, помогает поддерживать свежесть и интенсивность сексуальной жизни, утверждают специалисты. И в результате может даже случиться так, что женщина чаще будет достигать оргазма.

Напомним, ранее сексолог назвала орган, который на самом деле отвечает за женский оргазм.

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Автор: Виолетта Орлова