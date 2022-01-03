Женщинам лучше не носить одежду своего любимого мужчины, потому что это может обернуться разводом.

Женщины часто любят надевать рубашки и футболки своих мужчин: и удобно, и как будто сближает с любимым его запах аж успокаивает. Оказывается, такие привычки очень опасны и с ними связано много примет.

Эксперты объяснили, почему женщины не могут надевать одежду своего мужа, пишет РБК-Украина.

Гигиена

Такие привычки с точки зрения гигиены не очень хороши. Особенно это касается нательного белья и носков.

Стиль

Одежда на несколько размеров больше смотрится на женщине не очень аккуратно, хотя мода на объемные вещи уже давно вырвалась вперед. Женщины часто используют в своем гардеробе мужские рубашки, пиджаки, шляпы, шорты и даже брюки. Но не стоит одалживать вещи у мужчины, если он носит 56 размер, а у вас едва 44.

Приметы о мужской одежде на женщине

Ношение одежды мужа может вовлечь неприятности в семью.

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Если женщина будет постоянно надевать одежду мужчины, то у него могут начаться проблемы на работе. А еще это может привести к недоразумению между супругами и ссорам.

Когда женщина надевает на себя одежду мужчины, она как бы примеряет на себя его обязанности и ответственность. А у него в это время все дела начинают идти не так, как нужно. Такие привычки могут привести к тому, что женщине придется справляться с обязанностями своего мужа самостоятельно.

Нельзя носить одежду мужчины, поскольку это может привести к болезням. В некоторых народах считается, что такая женщина совершила грех и должна понести наказание.

Надеть шапку своего мужа - к измене.

Одевать одежду мужа беременной - к проблемам со здоровьем.

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