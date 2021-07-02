Греческий термин "полигамия"означает многочисленный брак. Ислам служит ярким примером этого явления. У приверженцев этой религии есть законное право иметь сразу несколько жен и вступать с ними в интимную связь, когда заблагорассудится. Почему же мужчинам часто недостаточно одной женщины - предлагаем поподробнее разобраться.
На тему полигамности мужчин проводятся многочисленные исследования, результаты которых указывают на то, что у мужчин на генетическом уровне заложено стремление к разнообразию, пишет Pronedra.
Если обратиться к истории, то наиболее известными ловеласами были именно мужчины. Ученые из разных отраслей посвящают свои научные труды мужскому непостоянству, по-научному – полигамности, и до единого мнения до сих пор не дошли. Но самая интересная точка зрения у биологов: они считают, что мужская полигамия родом из животного мира. Якобы поведением мужчины управляет просоциальный гормон аргинин-вазопрессин. Когда у мужчины с его партнершей начинаются проблемы в отношениях, вредное действие этого гормона толкает его на измену пассии.
Психоаналитики же утверждают, что полигамность – не только мужская черта: поддерживать отношения с несколькими партнерами может и женщина, ведь это заложено природой. Общество диктует, чтобы эти позывы сдерживались, но не все придерживаются морали.
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Американский психолог Эндрю Смайлер предположил, что в процессе эволюции человек стремится к моногамии и семейной жизни с любимым, а то, что ему мало одной женщины – лишь следствие его поисков единственной и неповторимой.
В целом с точки зрения психологов, мужская полигамия вызывается:
- психологическими проблемами в семье - мужчинам легче сходить "налево" и утешиться новой женщиной, чем выяснить отношения и разбираться со старой;
- воспитанием – пример отца или его отсутствие могут привести мужчину к убеждению необходимости самоутверждения через представительниц прекрасной половины человечества.
Опросы, проведенные социологами, дали интересный результат: оказалось, что изменяют в основном те мужчины, чей уровень IQ ниже 110. Представители сильного пола с высокими показателями интеллекта являются приверженцами моногамии в отношениях.
Статистические данные американских исследований говорят, что более 70% мужчин не терпят однообразия и не прочь завести интрижку с симпатичной незнакомой девушкой. Можно ли верить такому показателю? Ведь каждый из опрошенных говорит то, что невозможно проверить.
В любом случае нужно смириться с тем фактом, что полигамия прочно укоренилась в нашу интимную жизнь. Но, если есть возможность умерить свою страсть, то лучше это сделать, чтобы не испортить отношения, над которыми вы работали.
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