В самых бедных странах мира и сегодня считается неким счастливым лотерейным билетом серьезный роман с клиенткой.

Вряд ли для вас станет открытием, что женский секс-туризм все таки существует. Возможно, вам даже самим приходилось наблюдать подобное на разных на экзотических курортах. Однако вряд ли вы представляете весь масштаб этой индустрии и то, что популярные направления женского секс-туризма существуют практически под носом.

Считается, что все началось со стран Карибского бассейна, куда в 60-х годах XX века приезжали отдыхать канадские домохозяйки бальзаковского возраста, которые и обнаружили золотую жилу, пишет Maximonline. Дамы были совсем не против курортных романов с местными горячими мальчиками, ну а те - в восторге от заграничных подарков, а также "гуманитарной помощи семье". При этом женщины считали, что секс происходит по любви, а деньги - это их помощь очень нищему местному населению.

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Вскоре слухи о горячих карибских мальчиках распространились также по США, затем проникли в Европу. И так пошло-поехало...

В самых бедных странах мира и сегодня считается неким счастливым лотерейным билетом серьезный роман с клиенткой. А если дама готова увезти возлюбленного к себе домой и выйти за него замуж, то и вовсе парень получает путевку в настоящую богатую жизнь, возможность избавиться от нищеты и голода.

И так, предлагаем список основных стран, откуда идет активный поток секс-туристок: Турция, Куба, Греция и Таиланд, вообще юг Европы, который мы привыкли считать цивилизованным местом, на самом деле настоящая обитель жиголо, которые рыскают вокруг богатых отелей. Этим ребятам, конечно, не нужна жена, но вот сотня евро за ночь не помешает.

Вот карта мира, где желтым отмечены страны, откуда приезжают туристки: Австралия, Австрия, Бельгия, Канада, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Ирландия, Нидерланды, Япония, Новая Зеландия, Норвегия, Швеция, Великобритания, США.

Красным отмечены страны, куда они едут: Албания, Камбоджа, Карибы, Коста-Рика, Хорватия, Куба, Доминиканская Республика, Эквадор, Греция, Гаити, Индонезия, Италия, Ямайка, Кения, Марокко, Филиппины, Португалия, Испания, Танзания, Таиланд, Тобаго, Турция, Вьетнам.

Ранее журналисты узнали, как работает секс-туризм в Украине и сколько в нем зарабатывают украинские девушки. Как оказалось и в Украине такой бизнес работает очень успешно, однако реалии совсем другие.

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Автор: Иван Бойко