Часто семейные пары переживают крах интимных отношений. Важно понимать, что подобные проблемы не возникают на ровном месте.
Специалисты назвали главные факторы, которые разрушают ваши сексуальные желания, пишет nashamama.
- Медикаменты
Многие препараты могут снижать либидо, при чем как у мужчин, так и у женщин. К группе медикаментов, снижающих половое влечение, входят антидепрессанты и другие препараты, влияющие на настроение. А также лекарства от давления и средства для восстановления организма после длительных физических нагрузок.
- Избыточный вес
Не секрет в том, что люди с лишним весом имеют множество проблем со здоровьем. Не исключением является и сексуальная жизнь. Лишние килограммы могут снижать уровень циркулирующего тестостерона, а значит – подавлять сексуальное желание. Стоит позаботиться о хорошей диете.
- Волнение
Родители, которые часто подвергаются стрессу из-за воспитания детей, особенно женщины, могут иметь определенные проблемы с сексуальным желанием. Невозможность расслабиться и постоянные волнения также сильно снижают либидо. Поэтому стоит подумать и о себе и почаще отдыхать.
- Тренировка
Если вы занимаетесь спортом поздно вечером, практически перед сном, вам становится трудно заснуть и пол ночи вы просто ворочаетесь в постели. Недостаток сна снижает выработку тестостерона в организме, вызывает плохое настроение и депрессию. Старайтесь тренироваться утром или днем, а непосредственно перед сном избегайте переедания и употребления алкоголя.
- Недостаток витаминов
Недостаток витамина D в организме вызывает депрессию, а она в свою очередь убивает все желания в постели. Кроме того, немецкие исследователи обнаружили, что мужчины, которые получают больше витамина D, имеют более высокий уровень тестостерона.
Ранее, как писал УНИАН, женщинам, как и мужчинам, нравится секс, особенно когда партнер проявляет инициативу и креатив. Однако, как бы сильно женщина ни любила мужчину и интим с ним, иногда ее мысли во время секса вовсе не об этом. О чем же женщины могут думать во время секса - читайте на УНИАН.