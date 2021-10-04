Специалисты назвали главные факторы, которые разрушают ваши сексуальные желания.

Часто семейные пары переживают крах интимных отношений. Важно понимать, что подобные проблемы не возникают на ровном месте.

Специалисты назвали главные факторы, которые разрушают ваши сексуальные желания, пишет nashamama.

Медикаменты

Многие препараты могут снижать либидо, при чем как у мужчин, так и у женщин. К группе медикаментов, снижающих половое влечение, входят антидепрессанты и другие препараты, влияющие на настроение. А также лекарства от давления и средства для восстановления организма после длительных физических нагрузок.

Избыточный вес

Не секрет в том, что люди с лишним весом имеют множество проблем со здоровьем. Не исключением является и сексуальная жизнь. Лишние килограммы могут снижать уровень циркулирующего тестостерона, а значит – подавлять сексуальное желание. Стоит позаботиться о хорошей диете.

Волнение

Родители, которые часто подвергаются стрессу из-за воспитания детей, особенно женщины, могут иметь определенные проблемы с сексуальным желанием. Невозможность расслабиться и постоянные волнения также сильно снижают либидо. Поэтому стоит подумать и о себе и почаще отдыхать.

Тренировка

Если вы занимаетесь спортом поздно вечером, практически перед сном, вам становится трудно заснуть и пол ночи вы просто ворочаетесь в постели. Недостаток сна снижает выработку тестостерона в организме, вызывает плохое настроение и депрессию. Старайтесь тренироваться утром или днем, а непосредственно перед сном избегайте переедания и употребления алкоголя.

Недостаток витаминов

Недостаток витамина D в организме вызывает депрессию, а она в свою очередь убивает все желания в постели. Кроме того, немецкие исследователи обнаружили, что мужчины, которые получают больше витамина D, имеют более высокий уровень тестостерона.

Ранее, как писал УНИАН, женщинам, как и мужчинам, нравится секс, особенно когда партнер проявляет инициативу и креатив. Однако, как бы сильно женщина ни любила мужчину и интим с ним, иногда ее мысли во время секса вовсе не об этом. О чем же женщины могут думать во время секса - читайте на УНИАН.

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Автор: Виолетта Орлова