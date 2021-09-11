Есть несколько вещей, которые помогут восстановить отношения, и на первом месте стоит общение, утверждают специалисты.

Если у вас со второй половинкой разные желания и в отношениях есть напряжение, то возможно вы сексуально несовместимы.

Как утверждают эксперты, если вы постоянно спорите относительно секса или чувствуете себя недовольными, то это указывает на интимную несовместимость, пишет Daily Star.

Секс-эксперты рассказали о признаках сексуальной несовместимости. Они считают, что над совместимостью можно работать. Однако требуются усилия обеих сторон.

Читайте такжеВ день сексуального здоровья в Минздраве рассказали украинцам о его пользе

Физическое влечение можно усилить и поиском новых сексуальных приключений, с которыми помогут игрушки.

Признаки сексуальной совместимости

вы чувствуете себя уверенно и в безопасности в отношениях;

вы можете откровенно говорить о своих предпочтениях и желаниях;

вы чувствуете себя хорошо в своем теле (физически и эмоционально).

Признаки сексуальной несовместимости

вы чувствуете, что ваши основные потребности не удовлетворяют;

вам неприятно решать эту проблему;

вы чувствуете, что партнер эгоистичен в постели;

ваши либидо разные.

Напомним, как писал УНИАН, ученые определили, что ощущение желательности очень важное для мужчин.

Отношения: что стоит знать

Автор: Виолетта Орлова