Оказывается, даже от неосторожного поцелуя могут полететь искры!

Губы - это привычная эрогенная зона тела партнера, которая гарантированно реагирует на поцелуи и отзывается возбуждением через прилив крови к половым органам.

Покусывания и удержание языка партнера своими зубами часто отзывается яркой реакцией, приводящей к страстному сексу. Однако не одни только губы могут гарантировать взрыв эндорфина в мозге, пишет WomanHIT.

Предлагаем вам узнать о других эрогенных зонах, на которые стоит обратить внимание.

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Шея

Стимуляция шеи поцелуями - отличный способ возбудить партнера. Наиболее чувствительные зоны будут во впадинке под ухом, между костью скулы и мышцей шеи, и на сгибе шеи. У многих девушек идут мурашки, когда во время секса мужчина целует их в шею и нежно прикусывает ее.

Соски

Соски полны нервных окончаний, поэтому являются одной из самых чувствительных областей тела и при стимуляции непосредственно вызывают сексуальное возбуждение. Мужчины обычно не говорят о чувствительности этой области, но для некоторых из них она столь же чувствительна, как и для женщин. Обведите пальцем область вокруг них и нежно поцелуйте или прикусите. Для девушек соски почти всегда будут чувствительными.

Ягодицы

На ягодицах миллионы нервных окончаний, и большинству людей нравится ощущение прикосновения к этой области. Массаж поясницы и ягодиц поднимет ему настроение. А что для нее? Стоит сжать ягодицы девушки руками, легко шлепнуть и поцеловать с прикусыванием. Следите за реакцией любимого человека и обращайте внимание, что его заводит.

Ноги

Вы поверите, что массаж стоп — отличный способ поднять настроение партнеру? Кожа на ступнях очень чувствительна к прикосновениям. Предложите вместе сходить в душ, а после него уже можно прикасаться к ступням партнера. Щекочите, целуйте и нежно щипайте кожу.

Тазовая область

Внутренняя поверхность бедра — одна из самых чувствительных к поцелуям зон. И хотя кожа на ней толстая, один взгляд на то, как вы медленно приближаетесь к интимной зоне в преддверии оральных ласк, взбудоражит партнера. Большинство мужчин любят оральный секс, который неотделим от поцелуев половых органов. С женщинами то же самое — поцелуи и посасывание клитора не останется без внимания партнерши.

Не пропустите эти интимные области, ведь изучение тела партнера - это то поле, где действительно творится волшебство. Потратив время на то, чтобы узнать, что вас и партнера заводит, вы станете ближе и решитесь на эксперименты.

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Автор: Иван Бойко