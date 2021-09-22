Позаботьтесь о том, чтобы секс не испортили эти моменты и будет вам счастье, гарантируем.

Бывают ситуации, когда секс, изначально задуманный как замечательный способ приятно провести время с любимым человеком, превращается в "супружеский долг".

Этому могут способствовать несколько моментов. Предлагаем ознакомиться с ними и постараться не делать так, чтобы это приятное занятие превратилось в рутину, пишет Men's Health.

Дефицит поцелуев

Многие женщины считают, что брак обречен, если пара практически перестает целоваться. Часто у некоторых мужчин есть привычка, отправляясь или возвращаясь с работы, целовать своих женщин в лоб. Лучше целовать свою возлюбленную в губы, уголок рта, шею, ямочку под ключицей... А практика поцелуев в лоб – это первый шаг к унылому сексу раз в квартал, а то и реже.

Самостоятельное раздевание

Влюбленные, охваченные неподдельной страстью друг к другу, обычно срывают одежду с партнера или, наоборот, намеренно затягивают процедуру избавления от нижнего белья, превращая ее в эротический перформанс.

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Зато пары "со стажем" считают этот процесс бессмысленным. Мол, нужно просто раздеться и быть готовыми к процессу, но так делать не стоит.

Асексуальная атмосфера

Позаботьтесь о том, чтобы в спальне, или куда бы вас не занесло в порыве страсти, была довольно романтичная атмосфера. Иначе у вас будут низкие шансы расслабиться и получать удовольствие.

Место, где вы будете заниматься сексом, должно вдохновлять, а не лишать желания.

Посторонние ароматы

В совместной жизни возможно все: и чесночные гренки на ужин, и острые крылышки, и луковый суп, и даже пиво с виски на десерт. И если в случае с новой знакомой само собой разумеется, что надо почистить зубы, пожевать жвачку и для верности сбрызнуть ротовую полость освежителем, то в ситуации с постоянной партнершей подобные процедуры начинают казаться необязательными.

Тишина

Да, есть соседи, с которыми утром наверняка придется ехать в одном лифте. Да, есть дети, чью нежную психику может травмировать хищный рык, доносящийся из родительской спальни. Да, есть тещи, свекрови, внучатые племянники и сводные братья, которые спят за стенкой. Но стоит также понимать, что тишина – настоящий враг хорошего секса!

Отсутствие комплиментов

Мужчинам даже странно говорить своей половине "Шикарно выглядишь!", "Отличный бифштекс!" и "Это было невероятно!", но это необходимо. Стоит позаботиться о том, чтобы в вашей жизни были комплименты и они не исчезали лишь потому, что вам кажется, что ваша любимая и так все понимает.

Бытовые разговоры

Финал секса - то, что запоминается лучше всего. Но он очень часто получается смазанным у тех, кто не первый год делит одну кровать. Если простыни еще не остыли, а вы уже принялись обсуждать, не пора ли обновить обои, на какую дату лучше записать ребенка к стоматологу, то не сомневайтесь: запомнятся именно обои и визит к стоматологу, а не то, что происходило до этого.

Отметим, рождение ребенка - важное и счастливое событие в жизни. Но вместе с радостью и безграничной любовью она приносит и некоторые проблемы в сексе, с которыми пара раньше не сталкивалась. Читайте на УНИАН, как их решить и что нужно знать, чтобы интимная близость после родов была приятной и безопасной.

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Автор: Виолетта Орлова