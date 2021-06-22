Предлагаем несколько простых правил, чтобы не испортить себе отдых.

Лето - пора приключений. Покупая билеты в отпуск, вы уже воображаете себе романтическое приключение.

Международные социологические опросы утверждают, что не менее половины взрослых жителей мира хотя бы раз на каникулах развлекались флиртом или вступали в более плотный интимный контакт, пишет Elle. Причем только треть из них питает надежду встретить в курортном городке большую любовь, а большинство просто считает мимолетный роман прекрасным способом приятно провести время.

Предлагаем все продумать заранее, чтобы все именно так и получилось. Вот несколько правил для идеального курортного романа.

Будьте другой, оставаясь собой

В самом слове «отпуск» уже есть две подсказки. Во-первых, позвольте себе «отпустить вожжи»: выглядеть так, как вам хочется, и заниматься действительно тем, что вам нравится. К примеру, если вы без ума от музеев и концертов классической музыки, нет смысла мучиться в компании потенциального кавалера, который лишь глупо хихикает при слове «вернисаж». Ну и, разумеется, наоборот. С другой стороны, отпуск — вовсе не обязательство «пуститься во все тяжкие».

Читайте такжеНазваны самые популярные для секса на одну ночь месяцы в году

Экстремальные мини, радикальные декольте и «боевой» макияж — все это, конечно, возможно… но вовсе не обязательно. Получить удовольствие от чего угодно — в том числе и от флирта — будет сложно, если вы перестанете быть собой. Поэтому не старайтесь «произвести впечатление», а просто наслаждайтесь жизнью.

Соблазняйте и разрешите себя соблазнить

В обычной жизни мы связаны массой условностей: повседневные проблемы, давние отношения, рабочая субординация, офисный дресс-код… Чтобы проявить свои желания и попытаться их осуществить, нам зачастую просто не хватает времени. Воспользуйтесь этим моментом свободы от привычных обязанностей и ролей и не стесняйтесь знакомиться первой, если вам этого хочется.

Не придирайтесь, но выбирайте

Само словосочетание «курортный роман» вовсе не подразумевает окончания «с первым встречным». Возможно, секс с откровенным фриком или интрижка с шофером такси для вас — возбуждающая экзотика? Тогда действуйте: только старайтесь не упустить ситуацию из-под контроля и принимайте свою ответственность за происходящее. Отдельный совет: не спешите выкладывать все (то есть абсолютно все) ваши фото в Instagram.

На время забудьте о прошлом и будущем

Лишь познакомившись с новым поклонником, не стройте наивных планов на долгую совместную жизнь и не стремитесь взять реванш, если хотите забыть прежние неудачные отношения. Весь смысл и прелесть курортного романа заключаются только в том, что происходит между вами двоими здесь и сейчас. А любая фантазия о будущем или образ из прошлого, как говорится, «третий — лишний».

Ощутите себя свободной

Также будет полезно хотя бы на время исключить из своего обихода такие слова, как «ревность» или «взаимные обязательства». Ощущение полной свободы — непростое, но очень приятное переживание, если вы честно даете право партнеру вести себя именно так, как делаете это сами. Если хотите, курортный роман дает нам возможность пережить момент истины: вы рады и счастливы, если все идет хорошо, а если не сложится — не жаль будет и расставаться.

Алкоголь и безопасность

Пара коктейлей у бассейна, ужин с хорошим вином — кто сможет лишить себя таких отпускных удовольствий! Однако это будет однозначно плохим признаком, если вы заметите, что общение «не идет» без алкоголя. Который, кстати, чаще всего заставляет забыть и о том, что значит выражение «безопасный секс». Наконец, еще раз напомним железобетонное правило: после нескольких бокалов спиртного забудьте о том, как бывает приятно поделиться своими откровениями в социальной сети.

Нужно ли вам продолжение

Возможно, уже в самом начале вашего романтического эпизода вы ясно договорились о том, что продолжения не будет — что ж, вы расстанетесь без взаимных иллюзий! А если нет? В любом случае возвращение к «нормальной» жизни будет означать, что вам придется выстраивать отношения заново и — при взаимном желании — встраивать их в свой повседневный ритм. Если вы живете в разных городах или даже странах — разнообразные мессенджеры вам в помощь. Так или иначе, скажите спасибо вашему курортному роману, а все остальное будет началом нового приключения.

Вас так же могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виктория Гордиенко