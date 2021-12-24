Мало кто знает, кто же такие "женщины категории MILF".
Сексолог Татьяна Славина рассказала, что аббревиатура MILF расшифровывается как "mother I'd like to fuck" или "мамочка, с которой я занялся бы любовью" (цензурный перевод). Впервые это понятие всплыло после релиза молодежной комедии "Американский пирог", в котором и была такая роскошная и сексапильная мама одного из героев – Стива Стифлера.
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Под понятием "женщина MILF" подразумевается зрелая женщина, сногсшибательно выглядящая, состоявшаяся и уверенная в себе, поведала Славина на своей странице в Intagram.
"MILF еще и невероятно сексуальны! Они источают энергию и секс, и, разумеется, знают чего хотят. А хотят они огня, секса, эмоций, задора, веселья и азарта. И точно знают, что это им дадут молодые парни. Да, именно с ними и занимаются сексом "мамочки"", - утверждает эксперт.
По ее словам, это явление давно не вызывает удивления: 35% свободных женщин 40-50 лет имеет в любовниках совсем молодых мужчин (замужние не признавались).
"Это тенденция нашего времени: молодые мужья. Хайди Клум, Брижит Макрон, Мадонна, Мэрайя Кэрри, Деми Мур – это все примеры женщин MILF. Но и парни с неподдельным удовольствием "ныряют" в такие отношения. Вы посмотрите, как выглядят многие сегодняшние женщины возраста 40/50+! Они красивы, стильны, спортивны, но главное, они любят секс, знают свое тело и умеют дарить удовольствие мужчине. Мечта, а не женщина!" - восхищается сексолог.
Напомним, ранее сексолог рассказала, является ли разница в возрасте препятствием для секса.