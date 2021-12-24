Впервые понятие "женщины MILF" всплыло после релиза молодежной комедии "Американский пирог".

Мало кто знает, кто же такие "женщины категории MILF".

Сексолог Татьяна Славина рассказала, что аббревиатура MILF расшифровывается как "mother I'd like to fuck" или "мамочка, с которой я занялся бы любовью" (цензурный перевод). Впервые это понятие всплыло после релиза молодежной комедии "Американский пирог", в котором и была такая роскошная и сексапильная мама одного из героев – Стива Стифлера.

Читайте такжеЭксперты выяснили, почему с возрастом секс становится только лучше

Под понятием "женщина MILF" подразумевается зрелая женщина, сногсшибательно выглядящая, состоявшаяся и уверенная в себе, поведала Славина на своей странице в Intagram.

"MILF еще и невероятно сексуальны! Они источают энергию и секс, и, разумеется, знают чего хотят. А хотят они огня, секса, эмоций, задора, веселья и азарта. И точно знают, что это им дадут молодые парни. Да, именно с ними и занимаются сексом "мамочки"", - утверждает эксперт.

По ее словам, это явление давно не вызывает удивления: 35% свободных женщин 40-50 лет имеет в любовниках совсем молодых мужчин (замужние не признавались).

"Это тенденция нашего времени: молодые мужья. Хайди Клум, Брижит Макрон, Мадонна, Мэрайя Кэрри, Деми Мур – это все примеры женщин MILF. Но и парни с неподдельным удовольствием "ныряют" в такие отношения. Вы посмотрите, как выглядят многие сегодняшние женщины возраста 40/50+! Они красивы, стильны, спортивны, но главное, они любят секс, знают свое тело и умеют дарить удовольствие мужчине. Мечта, а не женщина!" - восхищается сексолог.

Напомним, ранее сексолог рассказала, является ли разница в возрасте препятствием для секса.

Вас также могут заинтересовать новости: