Чаще всего инициаторы секса в публичных местах – мужчины, отметила психолог.

Люди действительно стали чаще заниматься сексом в тех местах, где могут быть очевидцы, в частности, на улице. Это связано с послекоронавирусными настроениями.

Парам надоело сидеть дома, в отношениях появилась сексуальная скука, рассказала психотерапевт Оксана Наливайко ТСН.uа.

По словам психолога Дарьи Литвиненко, у пар во время секса в публичных местах происходит выброс адреналина.

"Секс в общественном месте... – это взрыв чувств и эмоций. Чаще всего инициаторами таких вещей становятся мужчины, которые хотят продемонстрировать девушке свою состоятельность, показать свое эго", – поделилась собеседница.

Напомним, в течение лета 2021 в Украине зазняли на видео несколько пар, которые занимались сексом на улице. В частности, на курорте в Железном порту Херсонской области пара средь бела дня занялась сексом на пляже.

В марте прошлого года началась пандемия коронавируса COVID-19, ряд стран, в том числе и Украина, ввели карантин. В нашей стране было несколько вспышек коронавирус – в эти периоды карантин был жестким, и большей части населения приходилось сидеть дома.

Автор: Екатерина Присяжнюк