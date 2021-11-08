Сексолог предложила обсудить, все ли так опасно, как говорят врачи.

Травматологи определили самые опасные виды секса и позы, и это отнюдь не те, которыми проиллюстрирована Камасутра.

"Кто бы мог подумать, что и занимаясь сексом нельзя расслабляться. Да-да, опасность подстерегает не только в виде ЗППП, но и травмами, полученными непосредственно в процессе полового акта! Травматологи определили самые опасные виды секса и позы, и это отнюдь не те, которыми проиллюстрирована Камасутра. Давайте обсудим, все ли так опасно, как говорят врачи", - предлагает эксперт, сексолог-психолог Татьяна Славина на своей странице в Instagram.

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Осторожно! Эти позы, по мнению эксперта, могут быть опасными:

Наездница - самая опасная из всех поз.

Больше половины переломов пениса числятся именно за ней. Еще одно серьёзное последствие позиции - гиперэкстензия (переразгибание) полового члена, что приводит к болезни Пейрони (болезненное искривление пениса).

Обратная наездница

В этой позиции у партнерши нет точки опоры, и травмы полового члена - не редкость.

Миссионерская поза стоя - женщина обхватывает ногами бедра стоящего партнера, поддерживающего ее за ягодицы.

У мужчин не выдерживает спина, и происходит защемление позвоночников.

Догги-стайл обеспечивает самое глубокое проникновение, но, бывает, мужчина не рассчитывает амплитуду движения, что приводит к разрыву влагалища.

30% секс-травм вызваны этой позой.

Миссионерская поза - самая традиционная, популярная и, казалось бы, безопасная, но и тут все грустно - в 21% случаев она приводит к травматизации женщин.

"Что касается иных несчастных случаев во время секса, то тут лидируют травмы, полученные в ванной или душе, а также неправильное использование в качестве секс-игрушек разных предметов. Будьте осторожны! И не стесняйтесь немедленно обращаться к врачу в случае травмы половых органов", - советует сексолог.

Напомним, ранее эксперты назвали 6 самых опасных мест для секса дома.

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Автор: Виолетта Орлова