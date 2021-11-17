По мнению сексолога, у мужчины этот процесс может вызывать неприятные физические ощущения. С чем это связанно - давайте разбираться.

Нередко встречаются такие мужчины, на отрез отказывающиеся от удовольствия и наслаждения, которые ему может подарить женщина во время минета. Одной из основных причин категорического отвержения и непринятия орального секса (особенно в сексуальной сфере) является прошлый отрицательный опыт.

Такое мнение высказала сексолог, психолог и секс-коуч Екатерина Панченко на своей странице в Instagram.

По мнению эксперта, у мужчины этот процесс может вызывать неприятные физические ощущения: возможно ранее девушка не нарочно укусила, защемила или придавила его член во время минета.

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Вторая причина, которая также связана с отрицательным опытом, носит психологический характер: иррациональная реакция девушки на просьбу мужчины сделать ему минет ("фу, извращенец"; "порядочные девушки таким не занимаются" и тд), вплоть до разрыва отношений на этой почве, говорит сексолог.

"Возможно не встретилась мужчине умелая партнерша. Прошлый опыт мог не принести мужчине каких-то головокружительных ощущений, и этот опыт он экстраполирует на других девушек", - предполагает Панченко.

⠀И так, подытожим, почему же мужчины могут не любить минет:

Мнимая нравственность⠀

Некоторые мужчины считают, что минет - это занятие проституток, а мать его детей не может таким заниматься! Такие установки формируются ещё с детства, когда родители запрещают трогать руками свои половые органы, тема секса в семье табуирована, мальчик-подросток тайком смотрит порно, в котором минет выглядит как акт унижения партнерши и т. д.

Неуверенность в себе, а точнее в своём половом органе

Во время минета у девушки есть возможность придирчиво со всех сторон рассмотреть член партнера. И если у мужчины есть комплексы связанные с размером, формой, шрамы и т. д., он может избегать ситуаций пристального осмотра.

Страх потерять контроль над ситуацией

Есть мужчины, которые не готовы отдавать инициативу девушке. Это - желание тотального контроля, им неуютно чувствовать себя во власти женщины, во власти своих физических ощущений. Как правило, и в жизни такие мужчины все контролируют и не дают себе возможности расслабиться.

Сложность с оргазмом

Также роль может играть прошлый опыт, когда, например, мужчина не смог сдержаться и кончил партнёрше в рот, на волосы, и девушке стало это неприятно. Как следствие - невозможность полностью расслабиться, получить удовольствие и, естественно, сложности в достижении оргазма.

Либо же нынешняя партнерша брезгует, всяческим образом демонстрирует своё неприязненное отношение к сперме, и мужчина, опять же, не может отключить голову.

В таких случаях психолог советует мужчинам обратиться за помощью к экспертам, если они хотят изменить ситуацию и свое отношение к ней.

Напомним, ранее психолог объяснил, почему мужчины отправляют девушкам фото своих пенисов.

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Автор: Виолетта Орлова