Эксперты убеждают, что регулярный секс делает вас моложе.

С возрастом наши тела меняются: кожа становится бледной, вес уходит с большим трудом, становятся заметными признаки старения в виде морщин и складок. Из-за последних появилась целая косметическая индустрия. К счастью, есть более дешевые методы омоложения.

Как пишет Maximum со ссылкой на Sex MissFit, ученые уверены, что секс может заменить все эти дорогостоящие средства.

Читайте такжеВ Канаде посчитали, сколько раз в неделю занимаются сексом самые счастливые люди

Одно исследование показало, что можно сохранить молодость другим бесплатным способом - сексом. Предлагаем вам узнать, почему секс несколько раз в неделю помогает нам выглядеть моложе, бодрее и свежее.

Британский психолог, доктор Дэвид Уикс во время исследований смог установить, что интимная близость должна иметь прямое влияние на нашу внешность. В рамках своих научных поисков эксперт смог определить, что пары, которые занимались сексом 3 раза в неделю и более, выглядели на 10 лет моложе. Почему?

С одной стороны, во время секса выделяется гормон серотонин, который снижает стресс (важный фактор, что заставляет нас выглядеть старше) и, таким образом, делает лицо свежим. Кроме того, интимные отношения – настоящий усилитель иммунной системы, а также стимулируют кровообращение. А хорошее кровообращение обеспечивает сияние и гарантирует, что бледный, тусклый цвет лица, который появляется с возрастом, исчезнет. И лицо вернет себе румяный, молодой вид.

Но это еще не все. Доктор Викс также сообщает, что пары, которые занимаются любовью несколько раз в неделю, легче поддерживают форму, тонус и обращают внимание на свою внешность, и, конечно, также на своего партнера.

Сам по себе секс – это настоящая тренировка, потому что он прорабатывает мышцы, ускоряет пульс, сжигает калории, вызывает потоотделение. Во время бега или в тренажерном зале происходит то же самое.

Тот, кто занимается сексом хотя бы 2-3 раза в неделю, не только чувствует себя молодым, но и выглядит свежим и энергичным. Между прочим, гормональный баланс также выигрывает от регулярных половых актов, поэтому загрязнения кожи, закупоренные поры, воспаления и т. п. будут появляться все реже.

Поэтому занимайтесь любовью, потому что вы того стоите. И вы не только будете чувствовать себя моложе, но и будете иметь значительно более свежий внешний вид.

Секс: новости на тему

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виктория Гордиенко