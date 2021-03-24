Отмечается, что подсчитать точное число секс-работников на курорте не удалось.

Эмират Дубай назвали столицей секс-туризма в Персидском заливе из-за выросшего числа проституток, услугами которых пользуются иностранцы.

Об этом сообщает Обозреватель со ссылкой на Le Monde.

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По словам инсайдеров, на такой имидж города сильно повлияла глобализация – власти стали активно развивать сферы услуг для привлечения путешественников, а также разрешили употреблять алкоголь в отелях, барах и ночных клубах при наличии лицензии. В статье поясняется, что обычно именно в таких местах и предлагаются секс-услуги.

Отмечается, что о росте числа проституток в Дубае уже писали и крупные израильские СМИ. Однако подсчитать точное число секс-работников на курорте не удалось.

Проституцией в ОАЭ занимаются в основном мигранты из разных стран, и они скрывают свою деятельность.

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Автор: Виктория Гордиенко