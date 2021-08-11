Эксперты из Национальных институтов здравоохранения США рассказывают о случаях, когда мужчины во время эякуляции теряют сознание.
Предлагаем подробнее узнаем, почему так происходит и что нужно делать, если это случится с вами.
- Вазовагальный обморок
Это самый частый вид обморока, который может быть вызван эмоциональными и ситуационными факторами, пишет kiz.ru. Обычное мочеиспускание, дефекация, кашель могут привести к временной потере сознания. У пострадавшего регистрируется снижение артериального давления, при этом кислород плохо доставляется в мозг. Виновник такого состояния - блуждающий нерв, который регулирует частоту сердечных сокращений и сужение кровеносных сосудов. Во время оргазма нерв может потерять способность корректно работать. Как результат - сосуды расширяются, давление падает и происходит обморок.
- Гипервентиляция
Интенсивное дыхание, которое превышает потребности организма в кислороде. Гипервентиляция может произойти не только во время оргазма, но и во время дайвинга, бега, плавания и других физических нагрузках.
- Голод и жажда
Иногда занятия сексом или мастурбация могут временно отвлечь человека от других физических потребностей - утоления голода и жажды. Интенсивная сексуальная активность имеет сходство с выполнением аэробных упражнений, а потому повышает потребность в воде и кислороде. Таким образом, если перед сексом вы не выпили достаточное количество жидкости, может случиться обезвоживание и возникнет риск потерять сознание.
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Аналогичная ситуация произойдет в случае, если вы голодны.
- Стресс и тревога
Повышенное чувство беспокойства и стресс могут спровоцировать потерю сознания по нескольким причинам. В их числе - упомянутая ранее гипервентиляция и вазовагальный обморок.
- Синдром постуральной ортостатической тахикардии
Характеризуется предобморочным состоянием, вялостью и учащением сердечных сокращений. Подобно вазовагальному обмороку, он может вызвать резкое снижение артериального давления.
Синдром может развиться после оргазма, при условии, если вы любительница поэкспериментировать с разными позами во время секса.
- Проблемы с сердцем
К ним относятся:
- мерцательная аритмия (нарушение сердечного ритма);
- учащенное сердцебиение;
- хроническая сердечная недостаточность;
- ишемическая болезнь сердца (закупорка коронарных артерий).
- Аутоэротическая гипоксия или игры с удушьем
Некоторые намеренно во время секса перекрывают доступ к кислороду своему партнеру. На жаргоне такая игра называется "собачий кайф". Эротическая асфиксия может быть одной из форм БДСМ-практик, когда применяется для усиления сексуальной разрядки. В других случаях - это может быть просто игра с целью вызвать кратковременный обморок.
Первая помощь при обмороке во время секса
- перевести пострадавшего в положение Тренделенбурга, при котором таз и ноги расположены выше головы: такое положение обеспечит приток крови к мозгу;
- обеспечить приток свежего воздуха - открыть окна;
- если под рукой есть нашатырный спирт, то смочить им ватку и поднести к носу.
- важно: не нужно хлопать пострадавшего по щекам и обливать водой;
- после обморока нужно глубоко и медленно дышать;
- можно дать пострадавшему стакан воды;
- можно перекусить/выпить смузи, чтобы повысить уровень сахара в крови;
Стоит отметить, что необходимо вызвать "скорую", если обморок длится дольше нескольких секунд, или если произошла травма во время падения. Если вы зафиксировали остановку дыхания, начинайте выполнять сердечно-легочную реанимацию.