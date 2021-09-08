Сразу успокоим: не переживайте, этот метод не имеет ничего общего с вазэктомией и отказом от интима.

Австралийские ученые изобрели противозачаточные таблетки для мужчин. В размышлениях о безопасном сексе эксперты разработали мужской вариант оральных (в виде таблеток, - УНИАН) контрацептивов.

Оказывается, чтобы сделать мужчин лишь временно бесплодными, достаточно "отключить" способность сперматозоидов плавать, пишет nashamama. Чтобы добиться этого эффекта, необходимо "обездвижить" их хвосты. Если сперматозоиды не могут плавать, то у них нет шансов естественным путем добраться до женской яйцеклетки, прорваться в ее стенки и оплодотворить.

Читайте такжеОзвучен рейтинг надежности самых популярных методов контрацепции

Чтобы "выключить" сперматозоиды, мужчине нужно будет всего лишь воспользоваться противозачаточной таблеткой. Сам мужчина и определит, когда ее принимать - за несколько часов или за несколько минут до секса - допустимы оба варианта. Так же планируется, что данный препарат будет использоваться при лечении заболеваний предстательной железы.

"Это как бы временная вазэктомия, которая останавливает сперму на ее пути без необходимости хирургического вмешательства, - утверждает главный автор исследования, профессор Сабатини Вентура из университета Монаша, - Но это абсолютно не влияет на жизнеспособность сперматозоидов и на мужское здоровье. Сперма полностью здорова, просто под влиянием препарата, мышцы не получают химический сигнал о том, что ее необходимо переместить и блокирует ее".

Проще говоря, эти таблетки не вызовут долгосрочных побочных эффектов или каких-либо воздействий на потомство, если мужчина решит стать отцом. Они никак не влияют на гормональный баланс, как в случае с женскими противозачаточными таблетками. Уже через неделю сперматозоиды "включают" хвосты и готовы к своей миссии.

Ученым осталось провести детальные исследования и проверить, как препарат будет действовать на реальных людей: пока таблетки прошли проверки только на мышах. "Человеческий" аналог противозачаточных таблеток планируется завезти в аптеки не ранее, чем через 2-3 года.

Ранее, как писал УНИАН, журналисты выяснили, какие методы эффективны для женщин и мужчин. Благодаря большому выбору контрацепции, пара может самостоятельно выбирать время для рождения ребенка. Кроме того, контрацепция защищает от многих инфекций. На что стоит обратить внимание - читайте по ссылке.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Иван Бойко