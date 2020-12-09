Если привычная модификация догги партнеров уже не удивляет, можно попробовать усовершенствовать ее.

Не секрет, что мужчины обожают позу догги-стайл, и на то есть несколько причин: во-первых, она дает максимально глубокое проникновение и быстрый оргазм, во-вторых, позволяет полюбоваться попой партнерши, в-третьих, пробуждает страстные «животные» инстинкты.

Читайте такжеЭксперт назвала оптимальное количество секса и пути решения проблем в интимной жизниЕсли привычная модификация догги партнеров уже не удивляет, можно попробовать усовершенствовать ее с помощью пяти горячих способов, пишет издание cosmo.com.ua.

Задний ход

Начни в позе перевернутой наездницы, то есть сидя верхом на партнере, спиной к его лицу. Направь его пенис в себя и начни двигаться, а когда вы оба достаточно возбудитесь, предложи ему поласкать твой анус хорошо смазанным пальцем или небольшим вибратором. Двойная стимуляция подарит яркий оргазм.

Стоп-сигнал

Если времени для неторопливого и романтичного секса нет или просто не хочется идти в спальню, наклонись возле спинки дивана и подставь бойфренду попу. Этот очевидный сигнал даст парню зеленый свет, он сразу поймет, на что ты намекаешь. Элемент неожиданности сделает даже столь привычную позу, как догги-стайл стоя, очень возбуждающей и эротичной.

Горячо, еще горячее!

Усади его в кресло и устрой небольшой импровизированный стриптиз, повернувшись спиной к его лицу. Трись о него попой, дразни, разрешай трогать твою попу и даже целовать, но не давай проникать в тебя до того момента, когда вы оба уже не сможете терпеть.

Плохая девочка

Если хочешь добавить в секс-репертуар шлепки, это положение подойдет идеально. Встань в коленно-локтевую позу, а он пусть устроится сзади. Предложи ему делать несколько фрикций, после чего чередовать их с несколькими легкими шлепками – для вашего обоюдного удовольствия. Если и он и ты войдете во вкус, шлепки могут становиться сильней и сильней, но не забудь договориться с парнем о стоп-слове, которое будет означать, что тебе уже не приятно, а больно. Громкие стоны приветствуются

Для начинающих

Если вы давно хотели попробовать анальный секс, но не знали, с чего начать, вот вам удобная и нежная поза: ложки. Ты ложишься на бок, он - сзади. Попроси его нанести лубрикант на свой палец и начать ласкать им твой анус. После, если тебе понравится, нанеси лубрикант на ягодицы и между ними, а также на его пенис. Пусть он водит им по твоей попе, вокруг ануса до тех пор, пока ты полностью не расслабишься и не попросишь его войти внутрь. Начинайте очень медленно – пусть он введет только головку и двигается максимально нежно.

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Автор: УНИАН