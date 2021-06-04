Если ты любишь, когда мужчина главный в постели, предлагаем обратить внимание на следующие варианты поз для секса - поверь, тебе понравится.

Саманта Джонс из «Секса в большом городе» говорила, что пробует все по одному разу. И это хорошая позиция для человека, который хочет успеть как можно больше! Если ты хочешь внести разнообразие в сексуальную жизнь — попробуй эти позы.

Иногда в позе "мужчина сверху" можно получить много разнообразия и удовольствия, пишет Cosmo. Предлагаем несколько вариантов для горячего секса.

Ножницы

Не пугайся этого названия. Это положение обеспечивает идеальный контакт кожи с кожей. Он будет тереться о твой клитор, и это поможет тебе быстрее достичь оргазма.

Согнуть в коленях

Ляг на спину и подтяни колени к груди. Обними его ногами, чтобы плотнее прижать к себе, или оставь их раздвинутыми, чтобы оставить больше места.

Арка

Ляг на ровную поверхность и слегка выгни спину, выпячивая грудь и откинув голову назад. Ты можешь держать обе ноги прямо в форме буквы V или закинуть одну ногу на его плечо.

Добыча

Ляг на живот, слегка раздвинь ноги и позволь ему войти, лежа на тебе. Поверь, это будет действительно глубоко.

Ноги в воздухе

Классическая позиция парень сверху, которая подходит для любого размера члена. Ляг на спину и вытяни ноги прямо в форме буквы V. Поиграй с ним, обвив его шею лодыжками.

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Автор: Иван Бойко