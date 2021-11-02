Если женщина хочет секса – она вправе его получить. Почему же сама идея, что женщина может заплатить за секс, кажется унизительной и постыдной? Послушаем мнение эксперта

Проституцию привыкли считать только женским делом. Но в современном мире существует множество мужчин, которые зарабатываю себе на жизнь, торгуя своим телом.

Психолог и сексолог Татьяна Славина рассказала, что же заставляет женщин платить за секс.

Так, в своем блоге в Instagram эксперт написала, что любви все возрасты покорны, и за секс платят многие, в том числе и молодые, самодостаточные женщины, у которых нет отбоя от предложений.

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"Не верите? Да-да, платят, еще как! И не думайте, что это делают женщины, обделенные мужским вниманием. Вовсе нет. Мужчину на ночь покупают по разным причинам, но чаще, как женщины сами это определяют, для здоровья, удовольствия или развлечения, тестирования новых, очень необычных видов секса, а также, при нежелании обременять себя постоянными отношениями", - говорит сексолог.

Не секрет, что многие женщины хотят красивых мужских тел и стабильной эрекции. И мужчины из эскорта, кроме страстного секса, дарят еще и отличный досуг в виде непринужденного общения, веселья, совместных путешествий, шопинга, рассказывает Славина.⠀

"Но так было не всегда... В наших гендерных стереотипах прочно заложено, что покупка секса – прерогатива мужчины, а женщина всегда была объектом вожделения. И когда в 21 веке эта схема развалилась, неожиданно для общества оказалось, что покупка секса женщиной – это аморально и унизительно. Но ведь мы же за равенство?! Если женщина хочет секса – она вправе его получить. И именно так, как она этого желает", - подытожила психолог.

Напомним, ранее УНИАН писал, что в Испании начали войну с проституцией. Там власти утверждают, что она "ведет к порабощению женщин".

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Автор: Виолетта Орлова