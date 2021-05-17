Ученые утверждают, что носки и секс - совместимы. Правда, они должны быть не на тебе, а на твоей девушке. Наука горячо одобряет и даже настаивает на их ношении.

Голый мужчина, оказавшийся в постели в носках, давно стал темой для бесконечных шуток.

Но, как оказалось, носки во время секса имеют право не снимать только девушки. Во-первых, это сексуально. Во-вторых, так ей будет легче достигнуть оргазма, утверждает группа исследователей Гронингенского университета (Нидерланды), пишет Maximonline.

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В ходе эксперимента женщины занимались сексом со своими партнерами в носках и без носков. Как выяснилось, если на девушке были носки, она достигала оргазма в 80% случаев. На босу ногу удовлетворение получали лишь 50% подопытных респонденток.

По словам организатора исследования профессора нейробиологии Грега Хольтеге, объясняется это тем, что женский оргазм тесно связан с ощущением комфорта. Зоны мозга, ответственные за чувство тревоги и страх (мозжечковая миндалина и префронтальная кора), во время секса не должны быть активны.

Именно их работа чаще всего препятствует получению удовлетворения. Если ноги находятся в тепле, мозг получает дополнительный импульс, что все происходящее безопасно, и женщина по-настоящему расслабляется.

Так что сорви с нее всю одежду, но носки - не трогай.

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Автор: Иван Бойко