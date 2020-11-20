Чаще всего к тантре приходят именно девушки, потому что больше нуждаются в эмоциональном и духовном контакте как с собой, так и партнером.

Тантра помогает эмоционально, духовно и психологически сблизить людей и перевести их интимные отношения на более высокий и качественный уровень. Но, конечно, постигать ее основы готовы далеко не все. Для этого нужно большое желание, понимание всех деталей процесса и готовность регулярно уделять время практике.

Читайте такжеСекс на столе: 6 советов, чтобы получить наслаждение и не травмироваться (18+) Также необходимо придерживать нескольких правил, которые приводит издание cosmo.com.ua.

Не заставляй мужчину практиковать тантру

Чаще всего к тантре приходят именно девушки, потому что больше нуждаются в эмоциональном и духовном контакте как с собой, так и партнером. Мужчин же, практикующих этот вид секса, значительно меньше. И если партнер не горит желанием узнавать о тантре, не заставляй его это делать. Такой подход не принесет ожидаемого результата и даже может стать причиной конфликта.

Не употребляй алкоголь или успокоительные

За день до тантрического секса стоит отказаться от тяжелой еды, а за пару часов начать медитировать, чтобы эмоционально и духовно настроиться на необходимую волну. Также такой подход поможет организму расслабиться и выбросит из головы ненужные мысли. Но, когда на подготовку нет времени, люди пытаются достичь релакса с помощью алкоголя и седативных. Так делать нельзя. Суть тантры как раз в том, чтобы человек сам научился приводить мысли в порядок и управлять чувствами, а не полагаться на «помощь зала».

Откажись от других видов секса за два дня до практики

Это необходимо, чтобы накопить сексуальную энергию, а затем медленно и постепенно ее выплескивать. Также от остальных видов секса нужно отказаться, чтобы хотелось взаимодействовать с партнером, а ему с тобой, ожидая того самого оргазменного завершения практики. Хотя это не главное в тантре. А те, кто ее давно практикуют, говорят, что испытывают более продолжительный и приятный оргазм, хотя занимаются любовью не ради него.

Практикуйте только наедине и практически в темноте

Главное правило тантры — не отвлекаться на быт, звонки и происходящее вокруг. Для этого нужно остаться с мужчиной наедине в темной комнате и зажечь свечки. Если вы живете с кем-то в одной квартире, дождитесь, пока их не будет дома. Или снимите для практики номер в отеле. Только когда никакие звуки или предметы не будут отвлекать партнеров, и они смогут сосредоточиться на своих чувствах и любимом человеке.

Делайте практики по видео- или аудио-урокам

Тем, кто только начинает изучать тантру, рекомендуем это делать с сертифицированным мастером или хотя бы по видео- или аудио-программам. Иначе можно сделать какие-то ошибки и почти бессмысленно просидеть, час глядя на партнера. По книгам практиковать тантру тоже тяжело, потому что приходится постоянно отвлекаться и подчитывать, к примеру, как правильно дышать.

Выполняйте все упражнения по очереди

Для начала нужно расслабиться, удобно сесть на пол, постелив мягкие одеяла, пледы и подушки, а также сложив ноги в «позу лотоса». После установите зрительный контакт и наблюдайте за дыханием друг друга. Дальше можно пробовать тантрический поцелуй. Его особенность в том, что нужно находиться максимально близко к любимому человеку, но при этом не прикасаться губами, а только немного дышать на них. После этого можно недолго молча полежать или посидеть обнявшись.

Окончите практику сексом в позе яб-юм

Перед тем, как наконец-то перейти к интиму, практикующие пары и коучи рекомендуют сделать эротический массаж. Лучше использовать для этого специальные массажные свечи или масла для того, чтобы разогреть тело партнера. После этого медленно и без спешки переходим к яб-юм. Для этой позы мужчина садится на пол, скрестив ноги. Идеально, если в «позе лотоса». Девушка садится сверху и обнимает торс ногами. При этом партнеры должны положить друг другу на шею одну руку, а вторую — на талию.

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Автор: УНИАН