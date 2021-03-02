В отношениях девушке нужно быть максимально открытой и естественной с партнером — только так у него будет возможность полюбить.

В отношениях девушке нужно быть максимально открытой и естественной с партнером — только так у него будет возможность полюбить ее, настоящую и построить крепкий, счастливый союз. О том, чего не стоит говорить парню, сказано много, а вот о том, каких чувств стесняться не надо, знают не все.

Читайте такжеУкраинцам важнее быть любимыми, чем любить самим - опросИздание cosmo.com.ua, собрало советы о том, каких чувств не стоит стесняться.

Что ты скучаешь по нему. Большинство парней имеет проблемы с вербальным выражением чувств, но это не значит, что они их не испытывают. Вы только расстались, а ты уже успела соскучиться? Скажи ему об этом — мужчины, как и мы, нуждаются во внимании, а в таком его проявлении оно будет еще и стимулировать их на ответное проявление нежности.

Что ты ревнуешь (только без обвинений его в измене). Нравится нам это или нет, но ревность присуща практически всем влюбленным в большей или меньшей степени. Если кто-то из окружения бойфренда (старая-добрая подруга, агрессивно флиртующая коллега) заставляет тебя испытывать дискомфорт, обязательно дай ему знать. Если же парень говорит, что тебе не о чем беспокоиться, верь ему — чрезмерная подозрительность никого не сделала счастливым.

Что тебе нужно личное пространство. Вы видитесь едва ли не каждый день и созваниваетесь чаще, чем с лучшей подругой — казалось бы, на что тут жаловаться? Тем не менее, ты можешь почувствовать некоторое давление и желание побыть наедине с собой — это абсолютно нормально. Так же нормально и сказать ему об этом — парень будет только рад, что его избранница не претендует на все его свободное время и уважает личные границы.

Что ты нуждаешься во внимании. Противоположная предыдущей история, часто возникающая в жизни многих влюбленных пар. Мужчины — не телепаты, и если тебе хочется больше романтики и проявления чувств, попроси.

Что он — не весь твой мир. Дать ему об этом знать не только не стыдно, но и просто необходимо. До вашей встречи ты жила полной жизнью, в которой находилось время для друзей, увлечений и самосовершенствования и с появлением мужчины ты не должна от этого отказываться. Путешествуй, пробуй новые занятия и относись к роману немного легче — так ты сможешь трезво смотреть на мужчину и строить с ним гармоничные отношения.

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Автор: УНИАН