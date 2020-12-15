Эксперименты - это хорошо, ведь вносят разнообразие в интимную жизнь. Иногда даже запланированный быстрый секс может добавить новую изюминку в ваши отношения.

С чувством, с толком, с расстановкой - отличный вариант для прекрасной ночи, но не всегда случается по плану.

Каждой паре полезно знать о том, как получить удовольствие от секса, при этом не затягивая процесс. Предлагаем вам несколько идей для быстрой близости - чтобы со скоростью и с удовольствием.

Найди правильное положение

Самая правильная поза для быстрого секса — это удобная поза, пишет Cosmo. Если ты фантазируешь, как запрыгиваешь на него с разбегу, сразу попадая «в яблочко», запомни: некоторым мечтам суждено остаться мечтами. По крайней мере, до тех пор, пока вы оба не получите первое место на соревнованиях по парной акробатике.

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Первый вариант - догги-стайл. Старый добрый догги-стайл никогда не подведет. Он не требует никаких особых навыков. Кроме того, в этой позе тебе будет удобно стимулировать клитор. Еще один вариант, если вы примерно одного роста, — стоя сзади, но здесь требуется некоторый опыт. Мужчине двигаться не очень удобно, так что лучше потренироваться в спокойной остановке.

Ну и, наконец, поза «женщина сверху». Чем она хороша? Очень просто. Если вас охватила испепеляющая страсть где-нибудь в лесу, то риск сесть голой попой на муравейник достанется ему.

Не раздевайся

Это сэкономит вам время. Если разоблачение занимает больше минуты, есть риск того, что весь свисток уйдет в пар и страсть потухнет так же внезапно, как вспыхнула.

Свободные юбки и платья как будто созданы для того, чтобы их подняли! А если вы решили заняться сексом в общественном месте (что мы, конечно, строго осуждаем), то такая одежда в сочетании с позой «наездницы» еще и спрячет вас от любопытных глаз.

Врубай фантазию

Быстрый секс не предполагает, что вы потратите на разогрев положенные 15-20-30 минут, так что, скорее всего, тебе придется и самой постараться, чтобы завестись.

Пускай в ход самые развратные фантазии, которые могут прийти тебе в голову в этот момент. Это поможет не только тебе, но и твоему телу — выработать нужное количество смазки...

Держи под рукой смазку

Но при этом ее все равно может не хватить, и секс тогда будет безвозвратно испорчен. Серьезно, мало что может сравниться с «сухим сексом». Это все равно что вместо мочалки мыться наждачной бумагой.

Так что будь предусмотрительной: положи в сумочку маленький тюбик лубриканта.

Пути к отступлению

Тебе все равно придется предусмотреть «план отступления» на случай, если, например, вдруг вернутся твои родители. Или стюардесса постучит к вам в туалет предупредить, что начинается зона турбулентности. Или медведь выйдет из кустов прямо к вашей палатке. В общем, какой бы романтичной не казалась идея быстрого секса, лучше, когда он происходит без свидетелей.

Не занимайся сексом на лестничной клетке собственного этажа, если вот-вот должна приехать свекровь, чтобы вернуть вам внука.

Найдите правильное место

Вообще не занимайся сексом на лестничной клетке своего этажа, если не хочешь, чтобы тебя застукали. Лучше всего найти место одновременно открытое и уединенное. Например, лес. Автомобиль с тонированными стеклами. В конце концов, никто не отменял укромных уголков вашей же квартиры. Следи за надписями «Осторожно, высокое напряжение» и «Окрашено».

Запланируй спонтанный секс

Да, звучит не очень весело, но поверь: лучший спонтанный секс — это спонтанный секс «по графику». На самом деле, конечно, не нужно ничего продумывать до мелочей, достаточно построить общее представление о том, когда, где, как (и с кем).

Всему свое время

Самый главный враг спонтанного и быстрого секса — усталость. Он отнимает едва ли не больше сил и эмоций, чем «обычный» секс. Так что, если твой партнер вернулся после 12-часовой рабочей смены, а ты год работаешь без отпуска и выходных, то, может быть, стоит повременить с быстрым сексом.

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Автор: УНИАН