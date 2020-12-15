С чувством, с толком, с расстановкой - отличный вариант для прекрасной ночи, но не всегда случается по плану.
Каждой паре полезно знать о том, как получить удовольствие от секса, при этом не затягивая процесс. Предлагаем вам несколько идей для быстрой близости - чтобы со скоростью и с удовольствием.
- Найди правильное положение
Самая правильная поза для быстрого секса — это удобная поза, пишет Cosmo. Если ты фантазируешь, как запрыгиваешь на него с разбегу, сразу попадая «в яблочко», запомни: некоторым мечтам суждено остаться мечтами. По крайней мере, до тех пор, пока вы оба не получите первое место на соревнованиях по парной акробатике.
Читайте такжеБез обязательств: названы все "за" и "против" одноразового секса
Первый вариант - догги-стайл. Старый добрый догги-стайл никогда не подведет. Он не требует никаких особых навыков. Кроме того, в этой позе тебе будет удобно стимулировать клитор. Еще один вариант, если вы примерно одного роста, — стоя сзади, но здесь требуется некоторый опыт. Мужчине двигаться не очень удобно, так что лучше потренироваться в спокойной остановке.
Ну и, наконец, поза «женщина сверху». Чем она хороша? Очень просто. Если вас охватила испепеляющая страсть где-нибудь в лесу, то риск сесть голой попой на муравейник достанется ему.
- Не раздевайся
Это сэкономит вам время. Если разоблачение занимает больше минуты, есть риск того, что весь свисток уйдет в пар и страсть потухнет так же внезапно, как вспыхнула.
Свободные юбки и платья как будто созданы для того, чтобы их подняли! А если вы решили заняться сексом в общественном месте (что мы, конечно, строго осуждаем), то такая одежда в сочетании с позой «наездницы» еще и спрячет вас от любопытных глаз.
- Врубай фантазию
Быстрый секс не предполагает, что вы потратите на разогрев положенные 15-20-30 минут, так что, скорее всего, тебе придется и самой постараться, чтобы завестись.
Пускай в ход самые развратные фантазии, которые могут прийти тебе в голову в этот момент. Это поможет не только тебе, но и твоему телу — выработать нужное количество смазки...
- Держи под рукой смазку
Но при этом ее все равно может не хватить, и секс тогда будет безвозвратно испорчен. Серьезно, мало что может сравниться с «сухим сексом». Это все равно что вместо мочалки мыться наждачной бумагой.
Так что будь предусмотрительной: положи в сумочку маленький тюбик лубриканта.
- Пути к отступлению
Тебе все равно придется предусмотреть «план отступления» на случай, если, например, вдруг вернутся твои родители. Или стюардесса постучит к вам в туалет предупредить, что начинается зона турбулентности. Или медведь выйдет из кустов прямо к вашей палатке. В общем, какой бы романтичной не казалась идея быстрого секса, лучше, когда он происходит без свидетелей.
Не занимайся сексом на лестничной клетке собственного этажа, если вот-вот должна приехать свекровь, чтобы вернуть вам внука.
- Найдите правильное место
Вообще не занимайся сексом на лестничной клетке своего этажа, если не хочешь, чтобы тебя застукали. Лучше всего найти место одновременно открытое и уединенное. Например, лес. Автомобиль с тонированными стеклами. В конце концов, никто не отменял укромных уголков вашей же квартиры. Следи за надписями «Осторожно, высокое напряжение» и «Окрашено».
- Запланируй спонтанный секс
Да, звучит не очень весело, но поверь: лучший спонтанный секс — это спонтанный секс «по графику». На самом деле, конечно, не нужно ничего продумывать до мелочей, достаточно построить общее представление о том, когда, где, как (и с кем).
- Всему свое время
Самый главный враг спонтанного и быстрого секса — усталость. Он отнимает едва ли не больше сил и эмоций, чем «обычный» секс. Так что, если твой партнер вернулся после 12-часовой рабочей смены, а ты год работаешь без отпуска и выходных, то, может быть, стоит повременить с быстрым сексом.
Секс: новости на тему
- Люби меня нежно: 7 секс-поз для романтической ночи (фото 18+)
- В тепле и уюте: топ-8 идей для осеннего хюгге-секса (18+)
- Первые симптомы беременности: как понять, что скоро станешь мамой
- Названы топ-5 поз для тех, кто слишком быстро получает оргазм (18+)
- Секс на боку: 5 поз с максимальной стимуляцией клитора (18+)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram