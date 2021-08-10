По мнению эксперта, любые неурядицы в семье можно решить с помощью искреннего и откровенного диалога, но оба партнера должны быть заинтересованы в этом.

От супружеской измены не застрахован никто. Это может быть как вполне сознательное действие, так и досадная однократная ошибка. Британский психотерапевт Ник Уилки назвал три шага, которые стоит предпринять, если вы подозреваете партнера в измене. Как утверждает эксперт, это будет не просто, но эти попытки помогут сохранить отношения.

Как пишет Daily Mail, по мнению психотерапевта, пара может пройти даже столь сложное испытание, но нужно сохранять спокойствие и взвешенность.

Поэтому что делать, когда вы подозреваете партнера в измене, но не знаете, как это выяснить?

Настройтесь на диалог с партнером

Вы заподозрили вторую половинку в измене? Ничего не выдумывайте и раньше времени не делайте выводы. Попробуйте выяснить ситуацию. Но бросайтесь сразу на партнера, возможно, он никуда и не ходил. Лучше просто поговорить откровенно, рассказать о своих мыслях и эмоциях.

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"Если вы будете скрывать свои ощущения, то недоверие к партнеру лишь увеличится. Вы будете концентрироваться на плохом, а в дальнейшем это просто уничтожит все, что вы строили вместе", – рассказал господин Уилки.

Поймайте момент

Говорить о своих подозрениях стоит тогда, когда вы оба спокойны и готовы к диалогу. Если кто-то раздражен - это не лучший момент.

Разговор

Как бы ни было трудно, не нужно превращать это в ссору или агрессивное выяснение отношений. Самое лучшее - спланировать, что вы будете говорить.

"Не давите на партнера, акцентируйте внимание на ваших переживаниях. Можете сказать: "Мне нехорошо из-за того, что я думаю, что ты мне изменяешь". Смотрите после этого на ответы и верьте своей интуиции. Она поможет вам догадаться, лжет ли партнер", - считает психотерапевт.

Если партнер таки предал - это действительно больно, но даже и в такой ситуации можно спасти отношения. Эксперт предлагает выяснить с помощью легкого упражнения, в чем была причина этого шага. Нужно взять листочек бумаги и оценить отношения к измене от 1 до 10 баллов (обязательно вспомните те вещи, которые вам не нравились). Впоследствии обмениваетесь листочками и все обсуждаете.

"Думаю, что вы должны понять причины, по которым партнер вам изменил. Спросите у него об этом прямо. Знаю, это трудно. Но я также видел людей, которые благодаря этому смогли сохранить и построить счастливые отношения", – говорит эксперт.

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Автор: Виктория Гордиенко