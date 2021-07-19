Казалось бы, мы все знаем про этого проказника. Но нет, этот орган еще есть чем удивить.

Многие женщины и даже мужчины не знают доподлинно об особенностях функционирования пениса. Вместе с тем эта часть тела часто становится героем различных мифов.

Чтобы опровергнуть их, в Национальной службе здравоохранения Британии назвали несколько интересностей о физиологии мужского пениса - некоторые из них, вероятно, могут вас удивить.

Пенис может сломаться

Если пенис сильно скручен в эрегированном состоянии, он может сломаться. В половом члене нет костей, но трубки, которые наполняются кровью во время эрекции, могут лопнуть. Кровь выливается из них внутрь полового члена и вызывает очень болезненный отек.

Зарегистрированы случаи перелома полового члена редки, но считается, что некоторые мужчины стесняются сообщать об этом своему врачу. Повреждение обычно возникает, когда пенис мужчины выскальзывает и сильно сгибается.

Несколько ночных эрекций

В среднем у здорового мужчины наблюдается от 3 до 5 эрекций во время полноценного ночного сна. К тому же каждая эрекция длится от 25 до 35 минут.

Мужчины обычно просыпаются с эрекцией. Фактически, это последняя из серии ночных эрекций. Причина ночных эрекций до конца не выяснена. Но исследования показывают, что они тесно связаны с фазой быстрого сна (REM), когда чаще всего снятся сны.

Независимо от причины, большинство врачей согласны с тем, что ночная эрекция является признаком здорового состояния.

Длина полового члена не связана с размером стопы

Согласно исследованию, опубликованному в British Journal of Urology International, идея о том, что размер полового члена пропорционален размеру обуви, является мифом.

Исследователи из Университетского колледжа Лондона измерили пенисы 104 мужчин, включая подростков и пенсионеров. Средняя длина полового члена в этой группе составляла 13 см (5,1 дюйма) при мягком и осторожном растягивании, а средний британский размер обуви был 9 (43 европейский размер). Но исследователи не обнаружили связи между размером обуви и длиной полового члена.

Маленькие пенисы вызывают большую эрекцию

Короткие пенисы во время эрекции увеличиваются в длине больше, чем большие. Исследование, основанное на измерениях полового члена 2770 мужчин, показало, что более короткий пенис увеличился на 86% при эрекции, что почти вдвое больше, чем у более длинного члена (47%).

В исследовании 1988 года, опубликованном в Journal of Sex Research, исследователи также обнаружили, что разница в длине между коротким и длинным пенисом была гораздо менее очевидной в состоянии эрекции, чем в расслабленном состоянии.

Например, вялые пенисы различались по длине на 3,1 см, тогда как средняя длина эрегированного полового члена различалась всего на 1,7 см.

Пенис - это не мышца

Вопреки распространенному мнению, пенис не содержит мышц. Вот почему им нельзя сильно двигать в вертикальном положении.

Пенис - это своего рода губка, которая наполняется кровью, когда мужчина сексуально возбужден. Кровь скапливается в двух камерах цилиндрической формы, в результате чего пенис набухает и затвердевает. Отек блокирует вены, которые обычно отводят кровь от полового члена. Когда эрекция исчезает, артерии в двух камерах снова сужаются, позволяя крови стекать от полового члена.

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Автор: Иван Бойко