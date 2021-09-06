Секс не только приятное, но и очень опасное занятие. Это отмечают даже медики.
Американский центр контроля и профилактики заболеваний подсчитал, сколько людей умерли и получили травмы во время секса. Правда, эксперты в отчете несколько приукрасили это, назвав "перенапряжением от повторяющихся действий" и "негативным воздействием вибраций", пишет Maxim.
Предлагаем ознакомиться с самыми опасными видами секса и быть очень осторожными!
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- Оральный секс
По данным Американского центра контроля и профилактики заболеваний, оральный секс - один из наименее опасных видов секса, что не может не радовать. По статистике, количество травм, полученных во время минета или куннилингуса, ничтожно мала.
- Сексуальные игрушки
Ученые журнала Sexual Medicine Review пожаловались, что сложность в выведении общих закономерностей в случаях с секс-игрушками заключается в том, что имея богатое воображение и определенную смелость ими могут становиться абсолютно любые предметы. Поэтому классифицировать их и говорить о каких-то методах лечения чрезвычайно сложно. А вот характер травм, наоборот, очень распространен: предметы просто застревают в разных частях тела любовников.
- Поза "всадницы"
Как утверждают эксперты, женское влагалище очень эластичное, не то что пенисы. Поэтому поза "женщина сверху" травмоопасна в первую очередь для мужа. 10% случаев перелома пениса, по исследованиям "Международного журнала импотенции", приходится именно на позу "всадницы".
Также медики подчеркивают, что мужчины бывают настолько смущены этим фактом, что даже не обращаются к врачам. Поэтому официальная статистика занижена в несколько раз.
- Мастурбация
Самоудовлетворение часто приводит к перелому пениса или разрыву влагалища. При этом ученые приводят факты, что в восточных странах количество травм половых органов, полученных в результате мастурбации, на порядок выше и значительно разнообразнее. Один из пациентов признался: думал, что в пенисе есть кость, а значит им можно научиться хрустеть, как и пальцами.
- Миссионерская поза
Исследование, опубликованное в "Международном журнале импотенции", свидетельствует, что обычная миссионерская поза является причиной перелома пениса в 26% случаев - довольно неожиданно, правда?!
- Поза "догги-стайл"
Самая опасная поза с точки зрения вероятности перелома пениса – коленно-локтевая - 41% случаев!
Но здесь необходима оговорка: исследование 2014 года, опубликованное в журнале Advances in Urology, говорит, что самая опасная поза – все же поза "наездницы", ведь в разгар страсти партнерша может не заметить, что что-то пошло не так.
В следующий раз мы рекомендуем вам быть немного осторожнее во время занятия сексом, чтобы не завершить страстное свидание в травмпункте.