Исследования утверждают, что самая опасная поза – поза "всадницы", ведь в разгар страсти партнерша может не заметить, что что-то пошло не так.

Секс не только приятное, но и очень опасное занятие. Это отмечают даже медики.

Американский центр контроля и профилактики заболеваний подсчитал, сколько людей умерли и получили травмы во время секса. Правда, эксперты в отчете несколько приукрасили это, назвав "перенапряжением от повторяющихся действий" и "негативным воздействием вибраций", пишет Maxim.

Предлагаем ознакомиться с самыми опасными видами секса и быть очень осторожными!

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Оральный секс

По данным Американского центра контроля и профилактики заболеваний, оральный секс - один из наименее опасных видов секса, что не может не радовать. По статистике, количество травм, полученных во время минета или куннилингуса, ничтожно мала.

Сексуальные игрушки

Ученые журнала Sexual Medicine Review пожаловались, что сложность в выведении общих закономерностей в случаях с секс-игрушками заключается в том, что имея богатое воображение и определенную смелость ими могут становиться абсолютно любые предметы. Поэтому классифицировать их и говорить о каких-то методах лечения чрезвычайно сложно. А вот характер травм, наоборот, очень распространен: предметы просто застревают в разных частях тела любовников.

Поза "всадницы"

Как утверждают эксперты, женское влагалище очень эластичное, не то что пенисы. Поэтому поза "женщина сверху" травмоопасна в первую очередь для мужа. 10% случаев перелома пениса, по исследованиям "Международного журнала импотенции", приходится именно на позу "всадницы".

Также медики подчеркивают, что мужчины бывают настолько смущены этим фактом, что даже не обращаются к врачам. Поэтому официальная статистика занижена в несколько раз.

Мастурбация

Самоудовлетворение часто приводит к перелому пениса или разрыву влагалища. При этом ученые приводят факты, что в восточных странах количество травм половых органов, полученных в результате мастурбации, на порядок выше и значительно разнообразнее. Один из пациентов признался: думал, что в пенисе есть кость, а значит им можно научиться хрустеть, как и пальцами.

Миссионерская поза

Исследование, опубликованное в "Международном журнале импотенции", свидетельствует, что обычная миссионерская поза является причиной перелома пениса в 26% случаев - довольно неожиданно, правда?!

Поза "догги-стайл"

Самая опасная поза с точки зрения вероятности перелома пениса – коленно-локтевая - 41% случаев!

Но здесь необходима оговорка: исследование 2014 года, опубликованное в журнале Advances in Urology, говорит, что самая опасная поза – все же поза "наездницы", ведь в разгар страсти партнерша может не заметить, что что-то пошло не так.

В следующий раз мы рекомендуем вам быть немного осторожнее во время занятия сексом, чтобы не завершить страстное свидание в травмпункте.

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Автор: Иван Бойко