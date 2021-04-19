В этот раз ученые добрались и до священного для человечества вопроса: в какое время суток лучше всего заниматься сексом? И если ты думал, что ответ на этот вопрос — «в любое время», то ты не одинок, мы тоже так думали. Оказалось, что с медицинской точки зрения этот ответ неверный.
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Как пишет MaximОnline, исследование было заказано английской компанией, производящей витамины и пищевые добавки. Ученые исследовали анкетные данные и медицинские показатели 1000 человек, ведущих активную половую жизнь. Вот что выяснилось.
Лучшее время для занятий сексом - 7.45 утра. Да-да, время, которое ты проводишь, бегая по квартире с криками: «Где, черт возьми, мой второй полосатый носок?» А лучше бы занимался сексом. И вот почему.
Поскольку среднее время пробуждения среди опрошенных приходилось на 7 часов утра (опрошенные явно не фрилансеры), к 7.45 они успевали окончательно пробудиться и были полны энергией. Выброс в кровь гормона эндорфина — постоянного спутника счастливого секса — гарантировал им понижение кровяного давления и повышение настроения на весь день.
То есть ты будешь тем самым жизнерадостным и эффективным сотрудником, который так раздражает своих мрачных коллег.
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